Cities Skylines 2: Nach zig Reparaturen läutet der kommende Patch endlich eine neue Ära ein

Die Städtebausimulation kämpft bis heute mit den Folgen des technisch holprigen Launchs.

Cities: Skylines 2 galt vor einem Jahr noch als der nächste große Aufbau-Hit. Dann erschien das Spiel und es zeigte sich, dass die Technik kein solides Fundament für die tausenden Wolkenkratzer ist. Kurz gesagt: Sogar auf schnellen PCs war die Performance schlecht. Noch dazu trübten Bugs die Aufbau-Idylle.

Ein neuer Patch ist im Anmarsch – und der ist wichtig. Nicht nur, weil er weitere Fehler aus der Welt schaffen wird. Sondern vor allem deshalb, weil Patch 1.0.19 das letzte reine Bugfix-Update sein soll. Das kündigte Colossal-Order-CEO Mariina Hallikainen im hauseigenen Forum an.

Denkt jetzt aber nicht, dass das Team in Zukunft keine Fehler mehr beheben wird. Stattdessen ist angedacht, eine Tradition des Vorgängers wieder aufleben zu lassen.

Kenner des ersten Cities: Skylines wissen: Damals wurden auch Bugs beseitigt, aber eben immer nur im Rahmen von Inhaltsupdates. Wenn ein neuer kostenpflichtiger DLC erschien, gab es auch zeitgleich ein kostenloses Update, das Fehler aus der Welt schaffte.

Da auch für Cities: Skylines 2 schon zahlreiche DLCs geplant sind, möchte Colossal Order zu diesem Muster zurückkehren, wie Hallikainen erklärt:

Wir versuchen, Patches für das Spiel mit kommenden Inhalten zu kombinieren und arbeiten nur an reinen Bugfixing-Patches, wenn wir keine passende Veröffentlichung haben, auf die wir warten können. […] Wir arbeiten an der Verbesserung von Cities: Skylines II, genau wie wir es mit dem ersten Spiel getan haben, und das beinhaltet sowohl Verbesserungen am Hauptspiel als auch die Erstellung neuer Inhalte als kostenpflichtige DLCs. […]

Daher ist der kommende Patch 1.0.19 der vorerst letzte »eigenständige« Bugfixing-Patch. Nächstes Mal wird sich zu den Fehlerbehebungen der erste Teil der Modding-Unterstützung gesellen, auch wenn es sich dabei nicht um die finale Version, sondern um eine öffentliche Betaversion handeln wird. […] Die Entwickler von Colossal Order konzentrieren sich voll und ganz darauf, Cities: Skylines II weiter zu verbessern, nachdem Patch 1.0.19 erschienen ist.