Eine Sache bereuen die Macher von Cities Skylines 2 am meisten: fehlenden Mod-Support

Die Städte von Cities: Skylines 2 müssen bisher noch ohne offiziellen Mod-Support auskommen.

Seit dem Release hat Cities: Skylines 2 mit deutlicher Kritik zu kämpfen: Performance-Probleme, das Fehlen von Komfort-Features und einem Mod-Support sorgten bei vielen Fans für Frust, was sich an den lediglich zu 57 Prozent positiven Steam-Bewertungen deutlich erkennen lässt. In einem Blogeintrag sprechen die Entwickler nun darüber, wie sie auf die Kritik reagieren wollen.

Konstruktive Kritik willkommen

In dem Beitrag in den offiziellen Paradox-Foren geht es vor allem darum, die schwierigeren Fragen der Fans zu beantworten, und auf deren Kritik einzugehen. Zunächst wird klargestellt, dass konstruktive Kritik immer willkommen sei und ernstgenommen werde. Als Beispiel werden Videos die YouTuber Biffa und City Planner Plays aufgeführt, die das Team sich genau angesehen hätte.

8:26 Maurice über Cities: Skylines 2 - »Verschiebt eure Spiele, verdammt!«

Dass der Release von Cities: Skylines 2 so holprig verlief, ärgert auch die Entwickler: Besonders bereuen sie, dass es zum Release keinen Mod-Support gab, wie es eigentlich geplant gewesen sei. Technische Probleme während der Entwicklung hätten dann aber so viel Aufmerksamkeit erfordert, dass die Zeit am Ende nicht gereicht habe.

Wann der Mod-Support für das Aufbauspiel kommt, wird im Beitrag nicht verraten. Man will allerdings bald mehr zu diesem Thema kommunizieren.

Was kommt als nächstes?

Einen Ausblick auf kommende Updates und Erweiterungen gibt es in dem Blogeintrag ebenfalls. Zunächst geht man auf Features und Veränderungen ein, die man auf Basis des Community-Feedbacks angeht:

Bodenwert und Zoneneignung

Bildungssystem, speziell für Kinder und Teenager

Mehr Transparenz bei der Wirtschaft

Balance von Subventionen und dem Import von Diensten

Balance des Einflusses auf die Zufriedenheit beim Fehlen grundlegender Bedürfnisse wie Wasser, Elektrizität und Abwassersystemen

Neue Animationen für Baustellen, Feuerwehr-Einsätze und mehr

Fahrräder und Fahrradwege

Neue Gebäude, kostenlos und per DLC

Neue Biome, sowie Assets, um eigene Biome zu erschaffen

Wann diese Neuerungen kommen werden, ist aktuell noch weitgehend unklar. Einen Fix für den Bodenwert soll bereits das nächste Update bringen. Da neue Patches aber nicht mehr jede Woche erscheinen, gibt es hier auch noch kein konkretes Datum.

Spielt ihr gerade wieder das erste Cities: Skylines, bis das Team die gröbsten Probleme des Nachfolgers beseitigen und einige vermisste Features nachliefern kann? Oder spielt ihr bereits das neue Aufbauspiel, weil ihr über Vieles hinwegsehen könnt? Im letzteren Fall können wir euch mit einigen Guides das Leben leichter machen, falls ihr etwa auf finanzielle Probleme stoßt, oder euch mit der Wasserversorgung schwer tut.