Gamescom-Special #2: Chefredaktions-Fazit - Die gamescom muss etwas Besonderes bleiben

Ursprünglich sollte die gamescom 2021 als Mischling aus digitalem Festival und Vor-Ort-Messe in Köln stattfinden, doch die Pandemie ließ das nicht zu. Also gab es dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge eine rein digitale gamescom, und da fragt sich wie immer:

War es eigentlich eine gute Messe?

Wie schon bei der E3 2021 fällen wir im GameStar-Podcast ein Urteil über die gamescom 2021. Dafür empfängt ein mathematisch absolut unbegabter Michael Graf abermals:

Leya Jankowski , Chefredakteurin von MeinMMO, die ein Faible für Lämmer mitbringt und im Trailer-Schnellfeuer der Opening Night Live einen echten Messe-Moment erlebte.

, Chefredakteurin von MeinMMO, die ein Faible für Lämmer mitbringt und im Trailer-Schnellfeuer der Opening Night Live einen echten Messe-Moment erlebte. Rae Grimm , Chefredakteurin von GamePro.de, die auf dem Microsoft-Showcase die Microsoft-Spiele vermisste und ihre Next-Gen-Vorfreude größtenteils auf 2022 vertagt.

, Chefredakteurin von GamePro.de, die auf dem Microsoft-Showcase die Microsoft-Spiele vermisste und ihre Next-Gen-Vorfreude größtenteils auf 2022 vertagt. Heiko Klinge, Chefredakteur der GameStar, dem der PC-Fokus der gamescom schöne Geschichten beschert hat, von Park Beyond bis Jurassic World Evolution 2.

Gemeinsam suchen wir nach den gamescom-Highlights - und geben uns sentimentalen Gefühlen hin, wenn wir uns daran erinnern, in Köln durch die echten Messehallen zu wandern. Denn die gamescom 2021 versprühte zwar ebenfalls Entdecker-Charme und bot diverse Geheimtipps, aber vor Ort war's einfach schöner.

Vor allem, weil der gamescom 2021 trotz des großartigen Livestreaming-Programms, das auch unsere Kolleginnen und Kollegen auf die Beine gestellt haben: die Community. Die gamescom war immer eine große Party, die wir uns - falls die Pandemie es zulässt - auch für die Zukunft wieder wünschen.

