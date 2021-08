Die gamescom 2021 ist endlich in vollem Gange: Nachdem bereits auf der Xbow Show am Dienstagabend rund ein Dutzend neuer Titel für den Game Pass bestätigt und zahlreiche neue Trailer und Infos präsentiert wurden, hagelte es auf der Opening Night Live Weltpremieren im Minutentakt.

Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir für alle für PC-Spieler relevanten Ankündigungen herausgesucht und listen sie euch in diesem Artikel übersichtlich auf.

Saints Row

Die Saints sind wieder da: Sechs Jahre nach dem letzten Serienteil Saints Row: Gat out of Hell kündigte Entwickler Deep Silver Volition das Reboot der Open-World- Reihe an. Neben einem neuen Setting im Südwesten der USA erwarten euch in Saints Row (2022) auch neue, deutlich jüngere Helden.

In unserer großen Preview zum Reboot, das am 25. Februar 2022 erscheinen wird, bekommt ihr alle Infos und ein erstes Fazit zu Saints Row!

Marvel's Midnight Suns

Nachdem es bereits zur E3 Gerüchte gab, hat Firaxis das »XCOM mit Marvel-Charakteren« nun offiziell angekündigt. Im Story-lastigen Taktik-Rollenspiel Marvel's Midnight Suns spielt ihr den neuen Helden »The Hunter«, während euch alte Bekannte wie Wolverine, Blade oder Ghost Rider beiseite stehen.

Alles was ihr jetzt schon vor dem Release im März 2022 wissen müsst, erfahrt ihr in unserer Preview zu Midnight Suns!

Age of Empires 4

Das heiß erwarte Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 4 hat kürzlich seine letzten beiden Völker vorgestellt, das Heilige Römische Reich und die Rus.

Auf der gamescom Opening Night Live wurden die beiden Fraktionen mit einem neuen Gameplay Trailer, der unter anderem ihre Spezialeinheiten zeigt, näher beleuchtet.

Bei uns lest ihr jetzt schon alle wichtigen Infos und wie sie sich die neuen Völker in AoE4 genau spielen werden.

Call of Duty: Vanguard

Das nächste Call of Duty heißt CoD: Vanguard und spielt erneut im zweiten Weltkrieg. Auf der ONL wurden nun erstmals Gameplay-Szenen aus der Story-Kampagne gezeigt: Die von Laura Bailey (The Last Of Us 2) vertonte Scharfschützin Polina muss vor angreifenden deutschen Soldaten flüchten.

Dabei schleicht, schießt und klettert sie sich durch Stalingrad, was CoD-typisch mal wieder filmreif inszeniert ist. In unserer Preview erklären wir, warum Vanguard vor allem Modern-Warfare-Fans Hoffnung macht!

Far Cry 6

Der Release von Far Cry 6 am 7. Oktober 2021 rückt immer näher, aber bis dahin gibt's nun erstmal einen weiteren Story-Trailer mit Schauspieler Giancarlo Esposito. Hier erfahrt ihr mehr über die Hintergründe und Motivation von Bösewicht Anton Castillo.

Park Beyond

Park Beyond ist die neueste Freizeitparksimulation und wird von den Tropico-Machern entwickelt. Im Ankündigungs-Trailer bekommt ihr zuerst ein wenig Story zu sehen, in der zweiten Hälfte erwarten euch dann viele abgefahrene Fahrgeschäft, die ihr zum Release irgendwann 2022 bauen werdet.

New World

Nachdem die Closed Beta des kommenden MMOs New World ein riesiger Erfolg war, dürfen nächsten Monat nochmal alle testen. Vom 9. bis 12. September läuft die offene Beta, bevor der vollständige Release dann am 28. September 2021 stattfinden soll.

Halo Infinite

Halo Infinite zeigte auf der gamescom Opening Night Live einen neuen Trailer zum Multiplayermodus. Die wohl größte Neuigkeit in Bezug auf das Spiel dürfte aber das Veröffentlichungsdatum am 8. Dezember 2021 sein.

Valheim

Das beliebte Wikinger-Survival-Spiel Valheim hat einen animierten Cinematic-Trailer für das Hearth and Home-Update gezeigt. Die zahlreichen Änderungen, die das Update bringen wird, kommen am 16. September 2021 ins Spiel.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 bot den Spielern einen Einblick in die erweiterten Anpassungsmöglichkeiten, die sie bei der Gestaltung und Verwaltung ihres eigenen Jurassic Parks haben werden. Die Fortsetzung des beliebten Aufbauspiels erscheint am 9. November. In unserer Preview lest ihr, wie unfassbar gut sich das Teil spielt!



Riders Republic

Das Open-World-Funsport-Spiel Riders Republic wurde kürzlich auf den 28. Oktober 2021 verschoben. Dennoch bekommt ihr aktuell die Chance, schon mal die Mountainbikes, Raketenanzüge und andere Geräte auszuprobieren, denn bis zum 28. August 2021 läuft nun auf Ubisoft Connect eine offene Beta.

Midnight Fight Express

Das Beat'em up Midnight Fight Express stammt von einem einzigen Entwickler aus Polen, sieht dafür aber überraschend cool und spaßig aus, wie der neue Trailer zeigt. Der Release lässt allerdings noch auf sich warten, erst im Sommer 2022 soll es soweit sein.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga zeigt nach langer Abstinenz endlich wieder neue Szenen in Form eines witzigen Trailers. Allerdings verschiebt sich das Spiel, indem ihr alle neun Star-Wars-Filme erleben könnt, auf den Frühling 2022.

Vampire: Bloodhunt

Das Battle Royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt im beliebten World-of-Darkness-Universum bekommt einen neuen Trailer und einen Release-Termin: Am 7. September 2021 geht es in den Early Access.

Sifu

Auch das stylische Kung-Fu-Spiel Sifu hat nach zahlreichen Trailern und Eventauftritten einen Release: Am 22. Februar 2022 soll's endlich losgehen. Bis dahin zeigt der neue Trailer mächtige Kampf-Moves, auf die John Wick stolz wäre!

Splitgate

Der kostenlose Arena-Shooter Splitgate ist aktuell einer der größten Hits auf Steam, Millionen spielten die Beta. Die ist nun offiziell vorbei und die erste Season geht an den Start, der neue Trailer stimmt euch darauf ein. In seiner Kolune lest ihr übrigens, warum Dimi aus Splitgate viel Hoffnung für das Shooter-Genre schöpft!

DokeV

Hinter DokeV stecken die Entwickler des MMOs Black Desert Online. Mit dem neuen Trailer haben sie einen ausführlichen Blick in ihr kommendes Open-World-Abenteuer gewährt, das ein bisschen wie das koreanische Pendant zu Pokémon wirkt - nur dass die niedlichen Biester hier »Dokebi« heißen. Der Trailer ist für seine wirklich hübsche Grafik sehenswert und der K-Pop-Titelsong des Spiels ist auch irgendwie überraschend eingängig.

Was gab es sonst noch zu sehen?

Auch wenn es jetzt schon ziemlich viele Videos und Infos zu bestaunen gab, ist die gamescom 2021 noch längst nicht am Ende:

36 15 Mehr zum Thema gamescom 2021: Alle Infos, Terminplan und Aussteller

Werft einen Blick in unsere große Übersicht, um keinen der kommenden Livestreams zu verpassen.