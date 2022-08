Homeworld 3 ist für Micha das Ende einer langen Ungerechtigkeit

Link zum Podcast-Inhalt

Als Michael Graf erfuhr, dass Homeworld 3 auf der gamecom 2022 gezeigt wird, traf ihn diese Erkenntnis wie ein Torpedo. Denn dieses Jahr würde Micha nicht nach Köln fahren - zum ersten Mal überhaupt. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem dort der erste Anspiel-Termin für Homeworld 3 stattfindet, für das Spiel also, auf das Micha 19 Jahre gewartet hat?!

Nein. So nicht. Micha war schon bereit, in letzter Minute einen Zug zu kapern und unter Heikos Hotelbett zu übernachten, als ihm der Homeworld-Publisher Gearbox die frohe Botschaft überbrachte: Homeworld 3 wird für die Presse auch per Cloud-Streaming spielbar sein!

So spielte er zwei Missionen, sprach mit Rob Cunningham, dem Leiter des Entwicklerstudios Blackbird Interactive - und erzählt seitdem allen, warum das ein so besonderer Moment für ihn war.

Zum Beispiel der homeworld-unbedarften Géraldine, die Micha in unserem gamescom-Podcast über seine Homeworld-Vergangenheit und seine Erfahrungen mit Homeworld 3 befragt.

Denn Michas Homeworld-Vergangenheit ist eine Vergangenheit voller Hindernisse. Erst ignorierte er als Leser die erste GameStar-Berichterstattung zum Spiel, dann stieß er in genau dem Monat als Trainee zur Redaktion, in dem Homeworld 2 erschien - durfte es aber nicht testen, eine Unverschämtheit!

Dass er viele Jahre später wenigstens das Prequel Deserts of Kharak sowie Homeworld Remastered testen konnte, war nur ein Pflästerchen auf diese Wunde.

Denn Micha kennt Homeworld besser als alle anderen Kolleginnen und Kollegen, denen er bis heute - also seit 19 Jahren - in den Ohren liegt, dass sie dieses Spiel endlich mal spielen müssen!

Übrigens nicht nur Homeworld 1 und 2, sondern auch Homeworld Cataclysm - oder wie es heute heißt: Homeworld Emergence (Danke, Blizzard!). Der Ableger hatte nämlich etwas, das Micha in Homeworld 3 gerne wiedersehen würde.

Was er in Homeworld 3 schon jetzt gerne sieht, ist die wichtigste Neuerung, nämlich die 3D-Objekte, die den Weltraum »voller« machen - und sogar leichter navigierbar. Was er von Homeworld 3 gespielt hat, geht für ihn deshalb schon mal in eine sehr gute Richtung.

Mehr über Homeworld 3 lest ihr natürlich in Michas ausführlicher Preview:

