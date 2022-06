Es soll ja Leute geben, die sich in Charakter Editoren gerne selbst erstellen. Und dann gibt es da noch die anderen ... die am liebsten verrückte Köche mit metallener Haut und Stöckelschuhen bauen. Ihr könnt ja mal raten, in welche Kategorie die liebe Kollegin Steffi gehört.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Steffi plant zu keiner Sekunde, jemals Saints Row zu spielen. Aber dessen Boss Factory, der Charakter Editor, den man aktuell gratis herunterladen kann, hat es ihr angetan. Wie sie den Editor für alle Zwecke nutzt außer für Saints Row und welche spannenden Erkenntnisse Géraldine und Steffi über Charakter Editoren generell gewinnen - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Auch Vali hat seiner Liebe zum Saints-Row-Editor bereits Ausdruck verliehen. Lest seine Lobeshymne in seiner Kolumne:

36 3 Saints Row So einen Charakter-Editor wünsche ich mir für jedes Spiel!

