Saints Row stellt große DLC-Roadmap vor, die den Open-World-Flop retten soll

Das Saints Row-Reboot blieb für viele weit hinter den Erwartungen zurück, trotzdem gibt's jetzt eine Content-Roadmap für 2023.

Volitions Saints-Row-Reboot floppte und fiel bei zahlreichen Kritikern und Fans der Reihe durch. Trotzdem wird das Spiel nicht aufgegeben, stattdessen sind für 2023 eine Handvoll kostenpflichtiger sowie kostenloser Updates und DLCs geplant. Was die Roadmap zu bieten hat, fassen wir in der folgenden Übersicht für euch zusammen.

So sieht die Saints-Row-Roadmap für 2023 aus

In einem offiziellen Blogpost hat Entwickler Volition gezeigt, welche neuen Inhalte und Updates in den kommenden Monaten aufschlagen. Die geplanten DLCs teilen sich dabei in zwei Kategorien auf: ein Teil ist gratis für alle Spieler, der andere im kostenpflichtigen Expansion Pass (für circa 30 Euro) enthalten.

Die jeweils neuen Spielgebiete, die stets Dreh- und Angelpunkte der Expansion-Pass-Erweiterungen darstellen, sind damit für alle Spieler erkundbar - und nicht nur für die, die sich die DLCs kaufen.

Seid aber schon mal gewarnt: Nicht zu allen geplanten Erweiterungen gibt es konkrete Details oder Release-Termine. Diesbezüglich will Volition in den kommenden Wochen und Monaten zusätzliche Infos teilen. Hier erstmal eine Überblick zur Roadmap:

April 2023

Kostenlos: Ein Cosmetic-Pack zu Dead Island 2

Mai 2023

Kostenlos: neuer Stadtbezirk Sunshine Springs , Überarbeitung des Kampfsystems, Fotomodus und mehr

neuer Stadtbezirk , Überarbeitung des Kampfsystems, Fotomodus Kostenpflichtig: Neue Story-Missionen, Events, Cosmetic und weitere Inhalte im Update The Heist and the Hazardous

Juli 2023

Kostenlos: Neue Features, Verbesserungen und mehr

Neue Features, Verbesserungen Kostenpflichtig: Neuer Solo-Modus Doc Ketchum’s Murder Circus

August 2023

Kostenlos: Neuer Stadtbezirk, neue Features, Verbesserungen und mehr

Neuer Stadtbezirk, neue Features, Verbesserungen Kostenpflichtig: Neue Story, Missionen, Gegner, Cosmetic und mehr in einer noch namenlosen Erweiterung

So sieht die 2023-Roadmap für Saints Row aus.

Übrigens: Gleichzeitig stellt Entwickler Volition klar, dass man mit Fixes und Quality-of-Life-Verbesserungen für Saints Row noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Saints Row war vor allem zu Release von zahlreichen technischen Problemen geplagt, von denen bis heute noch nicht alle behoben sind.

Wie es danach mit Saints Row und der Reihe ganz allgemein aussieht, steht derweil noch in den Sternen. Die Embracer Group hinter Volition machte kein Geheimnis aus der enttäuschenden Resonanz seitens Presse und Fans, sowie den mauen Verkaufszahlen (via Twitter). Unseren ausführlichen Test zum Spiel könnt ihr natürlich nachlesen, ein Review-Video haben wir ebenfalls für euch parat.

12:42 Saints Row - Test-Video zum Open-World-Reboot

Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Reboot von Saints Row gemacht: Hat euch das Open-World-Spiel bisher gefallen oder seid ihr mit der Neuausrichtung der Gangster-Reihe nicht warm geworden? Schaut ihr in die angekündigten DLCs - egal ob kostenpflichtig oder kostenlos - rein oder werdet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!