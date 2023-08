Bei PS Plus gibt's im September den neuesten Teil des verrücktesten GTA-Konkurrenten

Action, Explosionen und Schimpfwörter. All das bringt der September bei PS Plus.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Unter anderem könnt ihr euch im September 2023 über einen abgefahrenen GTA-Konkurrenten freuen, bei dem der Absurditäten-Regler auf elf von zehn gestellt wurde.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im September 2023 herunterladen? Bereits am 5. September ist es soweit und ihr könnt die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn bereits ab dem 3. Oktober gibt es wieder neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight: Saints Row

12:42 Saints Row - Test-Video zum Open-World-Reboot - Test-Video zum Open-World-Reboot

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Actionspiel

Actionspiel Release: 23.08.2022

Sofern noch nicht geschehen, habt ihr vermutlich den besten Moment erwischt, den Reboot des legendären GTA-Konkurrenten erstmals auszuprobieren. Die gröbsten Bugs sind behoben, alle Erweiterungen sind verfügbar und GTA 6 ist noch nicht erschienen.

Aber worum geht’s eigentlich? In Saints Row seid ihr ein Kleinganove oder eine Kleinganovin und baut wahlweise mit einem Freund oder einer Freundin ein gigantisches Gangster-Imperium auf. Die Stärken des Spiels sind die abgedrehte Präsentation von eigentlich allem und die unglaublichen Freiheiten, die ihr dabei besitzt. Wie verrückt das Spiel wirklich ist, seht ihr im Trailer zum jüngsten DLC:

1:25 Saints Row: Der dritte und letzte DLC ist jetzt da - und ist von Dungeons & Dragons inspiriert

Ihr könnt mit geringem Aufwand Charakter, Kleidung, Waffen und Fahrzeuge nach euren Vorstellungen gestalten und an eure Bedürfnisse anpassen. Wer Lust auf abgedrehte Action ohne Sinn und Verstand hat, wird sich in dem Saints-Row-Reboot pudelwohl fühlen. Wer jedoch nach einer emotionalen und packenden Geschichte dürstet, kann genauso gut die Rückseite eines Kassenbons lesen.

Die weiteren September-Titel für PS-Plus

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 4. September Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Death's Door

Dreams

PGA Tour 2K23

Wenn ihr schon mal hier seid, warum dann nicht gleich weiter auf GameStar.de schmökern? Hier, ein paar spannende Lesetipps:

Was haltet ihr von den Neuzugängen bei PS Plus Essential im September 2023? Habt ihr vielleicht schon einen der Titel gespielt? Welche Spiele würdet ihr euch in Zukunft für den Service wünschen? Seid ihr überhaupt Abonnenten von PS Plus? Falls nein, kommt das für euch infrage? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!