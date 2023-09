Nach Saints-Row-Flop: Entwickler Volition ist nach 30 Jahren gezwungen, die Pforten zu schließen

Das Studio der Saints-Row-Spiele gibt es nun nicht mehr.

Noch Anfang Juni feierte das Entwicklungsstudio Volition sein 30-jähriges Jubiläum. Auf die nächsten 30 Jahre , heißt es noch immer auf deren Webseite. Jetzt wird das gesamte Studio dichtgemacht.

So melden sich die Saints-Row-Macher in einem kurzen Text und verkünden die traurige Nachricht. Der Grund kommt vom Mutterunternehmen Embracer Group:

»Im vergangenen Juni kündigte die Embracer Group ein Umstrukturierungsprogramm an, um Embracer zu stärken und seine Position als führendes Unternehmen in der Videospielindustrie zu erhalten. Als Teil dieses Programms wurden strategische und operative Ziele bewertet und die schwierige Entscheidung getroffen, Volition mit sofortiger Wirkung zu schließen. Um unser Team zu unterstützen, arbeiten wir daran, den Mitgliedern der Volition-Familie einen sanften Übergang zu ermöglichen. Wir danken unseren Kunden und Fans auf der ganzen Welt für all die Liebe und Unterstützung im Laufe der Jahre. Ihr werdet immer in unseren Herzen sein.«

30 Jahre Videospiele

Volition ist zwar am bekanntesten für die durchgeknallt witzige Saints-Row-Reihe, das US-amerikanische Studio lieferte aber auch andere Titel: Während in Freespace 1 und 2 gegen intergalaktische Raumschiffe gekämpft wurde, teilte man beispielsweise in The Punisher von 2005 als Marvel-Antiheld ordentlich aus.

Im August diesen Jahres veröffentlichte Volition das Reboot Saints Row, welches finanziell deutlich hinter den Erwartungen von Embarcer zurückblieb. Im GameStar-Test loben wir die schiere Größe des Spiels, die veraltete Grafik und der nicht immer zündende Witz ließ uns aber mit gemischten Gefühlen zurück.

