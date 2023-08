Ein Jahr nach Release bekommt die umstrittenste Open World 2022 ihren Abschluss

A Song of Ice and Dust wird der voraussichtlich letzte DLC für Saints Row.

Was wurde nicht alles über das neue Saints Row diskutiert. Seit der Ankündigung gab es jede Menge Diskussionen darüber, ob das noch was mit der DNA der Reihe zu tun hat und ob die Entwickler hier nicht versuchen, eine Generation abzugreifen, die sie selbst nicht so richtig verstehen.

Wirklich schlecht war das Spiel am Ende zwar nicht und bekam durchaus Lob zu hören, beispielsweise reichte es im Test bei uns sogar zur 77. Am Ende gilt das Action-Spiel aber eher als Flop. Das zeigt sich auch daran, dass etwa ein Jahr nach dem Release bereits der letzte DLC erscheint.

Letzter DLC kurz vor Steam-Release

Erst kürzlich wurde von dem Entwicklungsstudio Volition das Release-Datum für den dritten großen und letzten Saints-Row-DLC angekündigt. Am 8. August ist es soweit, dann erscheint die Erweiterung A Song of Ice And Dust. Welche Inhalte euch hier im Detail erwarten, ist bislang noch nicht bekannt. Es wird aber wieder eine neue Story geben sowie diverse neue kosmetische Gegenstände oder Waffen.

Auf jeden Fall wird ein Teil der Geschichte aber in Vallejo stattfinden. Einem neuen Distrikt der Stadt Santo Ileso, der bereits mit einem kostenlosen Update ins Spiel gebracht wurde. Das Update sorgte zusätzlich für reihenweise Bug-Fixes sowie der Möglichkeit, auch mit aktivierten Cheats das Spiel zu speichern.

Neben dem Release des finalen DLCs wurde zusätzlich das Datum für den Steam-Release enthüllt, der schon wenige Woche später erfolgt. Ab 24. August könnt ihr Saints Row auch auf Steam kaufen.

Die Steam-Version erscheint direkt mit sämtlichen Updates und nachgereichten Inhalten, die über die letzten 12 Monate erschienen sind. Ihr könnt dann sogar direkt mithilfe des Expansion Passes alle drei großen Story-DLCs nachkaufen, wenn diese euch das Geld wert sind.

