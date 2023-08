Einem Fan war Pokémon zu einfach, also bastelte er sich eine ultraschwere Survival-Erfahrung

Wenn ihr nicht gerade so cool wie Schiggy seid, habt ihr bei dieser Fan-Edition keine einfache Zeit.

Ein Tauboss hier, ein Glurak da, später noch ein Nidoking - schon stampft man die Top-4-Elite ungespitzt in den Boden und ist Pokémon-Meister. Total einfach! Schafft doch jedes Kind! Darf es vielleicht etwas härter sein?

Diese Frage haben sich offenbar auch die Betreiber des YouTube-Kanals Pokémon Challenges gestellt. Wobei, nicht ganz: Sie haben das etwas kurzerhand weggelassen und aus der Blattgrün-Edition eine Art Dark Souls in der Welt der Taschenmonster kreiert. Wartet, wir erklären es euch …

Jeder Kampf ist ein nervenaufreibendes Spektakel

Der YouTube-Kanal hat sich mit seinem Wunsch an mehrere in der Szene etablierte Modder gewandt. Die klare Aufgabenstellung: Macht Pokémon Blattgrün so schwer wie nur irgendwie möglich! Gesagt, getan:

Nach einiger Zeit war das als Kinderspiel verschriene Abenteuer nicht mehr wiederzuerkennen. Sein neuer Name: Pokémon Garbage Green !

Wenn ihr direkt reinschauen möchtet, wie das fertige Frankenstein-Monster in Bewegung aussieht, dann findet ihr hier das komplette Video des YouTube-Kanals samt Gameplay:

Was hat sich alles geändert? Die Liste ist lang, Pokémon-Fans unter euch sollten sich gut festhalten:

Die drei Starter-Pokémon wurden gegen besonders schwache Monster ausgetauscht.

Gute Pokémon wurden als Random-Encounter aus dem Spiel entfernt, dafür tauchen vermehrt schwache Vertreter auf.

Entwicklungen wurden beschränkt - kein Simsala mehr, und sorry, Karpador, aber du wirst kein Garados mehr!

Arenakämpfe sind so konzipiert, dass ihr kein Pokémon im Team haben könnt, dass im Typenvorteil gegenüber den gegnerischen Pokémon ist.

Es gibt keine Heil-Items! Nirgends. Keine Tränke, weder im Supermarkt, noch in der Spielwelt auffindbar.

TMs wurden abgeschwächt oder entfernt, wenn die Attacken zu stark sind.

Das ist euch immer noch nicht schwer genug? Aha, wir haben es hier anscheinend mit Ninja-Gaiden-Fans zu tun, alles klar. Dann haben wir noch eine letzte Änderung für euch parat: Auf jeder Route, in jeder Höhle, in jeder Arena und an anderen Orten im Spiel werdet ihr als Spieler festgesetzt, bis ihr alle Trainer besiegt habt. Einfach mal das Pokécenter besuchen? Nix da!

So, entschuldigt uns, wir müssen jetzt erstmal unsere Goldene Edition abstauben, liebkosen und dann die Nächte mit diesem herrlich einfachen Spiel genießen!

Na, habt ihr jetzt so richtig Bock auf Pokémon Garbage Green bekommen? Oder musstet ihr schon beim Überfliegen der zahlreichen Änderungen schlucken und könnt euch gar nicht vorstellen, wie so etwas auch nur im Entferntesten Spaß machen kann? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!