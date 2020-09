Prey gratis bei GameStar Plus - BioShock im Weltraum

Gratis-Spiel des Monats

In Prey, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Spiel von 2006, in dem ihr als Cherokee-Indianer Aliens in die ewigen Jagdgründe schickt, verschlägt es euch auf die Raumstation Talos 1. Auf dieser sollte die nächste Stufe der menschlichen Evolution gefunden werden. Dazu wurden die Typhon, mysteriöse Glibber-Aliens, eingefangen und sollten für Experimente herhalten. Es kam wie es in einem solchen Szenario immer kommen muss: Die Außerirdischen sind deutlich gefährlicher als zunächst angenommen und überrennen die Station. Jetzt liegt es an euch, Morgan Yu, Bruder des Leiters der Einrichtung, die Aliens aufzuhalten.

Mentale Flexibilität statt stumpfes Geballer

Wenn ihr die Typhon aufhalten wollt, müsst ihr euer Hirn einsetzen. Also nicht nur euer eigenes, auch das von Morgan Yu: Im Laufe des Spiels schaltet ihr in bis zu sechs Skill-Bäumen Fähigkeiten frei, die euch etwa die Zeit verlangsamen, oder in eine Tasse verwandeln lassen, um an schwer zugängliche Orte zu gelangen. Typisch für Spiele der Arkane Studios habt ihr bei der Beseitigung eurer Feinde viele Optionen. Von handelsüblichen Schießprügeln wie einer Schrotflinte oder Pistole habt ihr auch speziellere Waffen wie die Gloo-Kanone. Mit dieser schießt ihr schnell trocknenden Schaum, der Gegner erstarren lässt, die dann mit wenigen Nahkampfangriffen getötet werden können.

Hart aber (meistens) fair

Ähnlich wie in BioShock ist auch die Umgebung eure Waffe. Ihr könnt zum Beispiel inaktive Geschütze reparieren und vor allem kleinere Gegner für euch erledigen lassen. Ihr solltet alle euch zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, denn Prey ist fordernd. Munition und Ressourcen sind knapp, ihr solltet also alles gründlich durchsuchen. Denn auch Schrott lässt sich verwerten: an Recyclern könnt ihr "Abfall" wie Bananenschalen in Crafting Materialen umwandeln. Mit diesen könnt ihr an Fabrikatoren dann Medkits, Munition und sogar Implantate, die euch neue Boni geben, herstellen.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30.09. abholen und diesen bis einschließlich 03. Oktober für Prey bei Gamesplanet einlösen.

