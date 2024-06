Zum Prime Day schenkt Amazon seinen Mitgliedern 15 PC-Spiele, darunter eine Star-Wars-Legende

Das Highlight dieses Prime Days: Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lord.

Einmal im Jahr hält der Onlineshopping-Riese Amazon den Prime Day ab - ein exklusives Event nur für Prime-Abonnenten, die in diesem Zeitraum Zugang zu zahlreichen Sonderangeboten und Gratisaktionen haben.

Jetzt hat Amazon das Datum für den diesjährigen Prime Day bekannt gegeben: Der Prime Day 2024 soll von Dienstag, dem 16. Juli bis Mittwoch, den 17. Juli laufen - genauer gesagt ist es also weniger ein Day als zwei Days.

Den Prime-Kunden unter euch schenkt Amazon aus diesem Anlass eine ganze Palette an Gratisspielen, die ihr euch im Aktionszeitraum sichern und dann kostenlos behalten könnt. Unter den 15 Titeln sind dieses Jahr einige echte Highlights, darunter Star Wars: Kotor 2, Hitman: Absolution und zwei Call-of-Juarez-Titel. Wir erklären euch, welche Titel ihr wann abstauben könnt.

Unser Highlight: Star Wars - Knights of the Old Republic 2

11:42 Obsidian: Die Geschichte der KOTOR-2- & New-Vegas-Macher

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Obsidian Entertainment | Release: Dezember 2004

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords. Allein der volle Titel dieses Rollenspiel-Klassikers ist so lang, dass er ohne Umbruch gar nicht in die Zwischenüberschrift dieses Artikels gepasst hat. Und lang ist bei Kotor 2 tatsächlich ein gutes Stichwort, denn das Spiel ist gut 4000 Jahre vor den Ereignissen des ersten Krieg-der-Sterne-Films angesiedelt.

Kotor 2 ist die direkte Fortsetzung zum legendären Bioware-Vorgänger Knights of the Old Republic. Fünf Jahre nach den Ereignissen rund um Darth Malak und Jedi-Meisterin Bastila Shan drohen die Sith, die Republik zu zerstören - der Jedi-Orden steht am Rande der Vernichtung.

Ihr übernehmt die Rolle eines einzelnen Jedi, der vor dem Krieg von seinem Orden ins Exil verbannt wurde. Wie das Schicksal es will, liegt es nun an euch, die verbliebenen Meister zu finden und den Jedi wieder zu alter Größe zu verhelfen. Alternativ könnt ihr natürlich wie schon im Vorgänger der dunklen Seite anheimfallen.

Für die Fortsetzung erfand das Entwicklerteam von Obsidian das Rad des Star-Wars-Universums nicht neu, sondern setzte auf altbewährte Elemente. Trotzdem ist Kotor 2 auch beinahe 20 Jahre nach Release noch ein erstklassiges Rollenspiel. Abgreifen könnt ihr das Spiel ab dem 11. Juli via Prima Gaming.

Falls ihr nun Lust auf ein antikes Relikt aus frühen GameStar-Tagen habt, dann schaut euch doch unser damaliges Testvideo von den Kollegen Michael Trier und Markus Schwerdtel an.

Welche Titel gibt es noch?

Insgesamt stellt euch Amazon im Vorfeld des Prime Days 2024 ganze 15 Spiele zur Verfügung. In der folgenden Liste seht ihr, wann ihr welche Keys erhalten und auf welchen Plattformen ihr sie freischalten könnt.

Ab sofort:

Deceive Inc. [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code]

[Legacy Games Code] The Invisible Hand [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Call of Juarez [GOG Code]

PLUS-Archiv 4:14 Call of Juarez - Unser Test-Video zum ersten Teil der Wild-West Shooter-Reihe

Ab dem 27. Juni:

11:18 Soulstice - Vorschau-Video zum düsteren Fantasy-Actionspiel

Ab dem 3. Juli:

7:33 Hitman: Absolution - Unser Test-Video zum 5. Hitman-Teil

Ab dem 11. Juli

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Samurai Bringer [Amazon Games App]

Ob ihr bereits Amazon-Prime-Kunden seid oder nicht: Wenn ihr euch die Gratisspiele schnappen wollt, dann könnt ihr euch auf der Amazon-Webseite dafür anmelden:

Ihr seid gefragt: Seid ihr schon Teil der Prime-Kundschaft und staubt jeden Monat fleißig die im Abo enthaltenen Gratisspiele ab? Gefallen euch die Angebote zum Prime Day 2024 oder lässt euch das Angebot eher kalt?

Und für die Star-Wars-Fans: Habt ihr SW Kotor 2 bereits vor 20 Jahren gespielt? Seid ihr ein Jedi oder ein Sith? Schreibt uns all das gerne in die Kommentare!