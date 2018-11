Beim ESRB (Electronic Software Rating Board) sind neue Einträge für Hitman: Absolution und Hitman: Blood Money aufgetaucht. Das sorgt aktuell für Gerüchte um Neuauflagen auf PC, PS4 und Xbox One.

Hitman: Blood Money was also rated for PS4 and Xbox One. (Thanks, @CaptSarge.) pic.twitter.com/ddisueHaNm