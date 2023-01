Prime Gaming: Im Februar 2023 erhalten Kunden 9 Spiele kostenlos, darunter einen Rollenspiel-Klassiker

Die Zeit rennt, jetzt bricht schon bald der zweite Monat 2023 an! Damit das Jahr weiterhin wie im Fluge vergeht, schenkt Amazon seinen Prime-Kunden mal wieder einige Spiele. Besonders spannend ist dabei ein alter Rollenspiel-Klassiker.

Wie ihr euch die Spiele sichert: Wenn ihr im Besitz eines Prime-Abos seid, könnt ihr euch einfach bei der Webseite von Prime Gaming anmelden und beim gewünschten Spiel den Aktivieren-Button klicken. Ihr erhaltet daraufhin einen Key für den jeweiligen Shop oder könnt den Titel direkt in der App von Amazon Games herunterladen.

Highlight bei Prime Gaming im Februar 2023

The Elder Scrolls 3: Morrowind – Game of the Year Edition

Genre: Rollenspiel | Entwicklungsstudio: Bethesda Game Studios | Erscheinungsjahr: 2002 | Im Abo ab dem: 2. Februar

Zugegeben ist Morrowind nicht mehr der jüngste Titel. Schon über 20 Jahre hat das Abenteuer auf dem Buckel! Es ist aber unbestreitbar, dass der dritte Elder-Scrolls-Teil ein Meilenstein der Rollenspielgeschichte war. Die Story ist packend und die RPG-Möglichkeiten enorm groß. Ihr könnt euch immerhin 20 Fraktionen anschließen!

Wie Fabiano feststellen musste, sind die vielen Jahre aber nicht spurlos an Morrowind vorbeigezogen, ein bisschen Geduld solltet ihr mitbringen. Über welche Hürden er gestolpert ist, könnt ihr in seiner Kolumne nachlesen. Aber wenn ihr dem Spiel die Chance gibt, seine Stärken zu beweisen, dann erwartet euch ein großartiges Abenteuer – sogar besser als Skyrim oder Oblivion, wie Dimi findet:

Weitere kostenlose Spiele im Prime-Abo

Onsen Master – ab dem 2. Februar

– ab dem 2. Februar Aerial_Knight’s Never Yield – ab dem 9. Februar

– ab dem 9. Februar Divine Knockout – ab dem 9. Februar

– ab dem 9. Februar One Hand Clapping – ab dem 16. Feburar

– ab dem 16. Feburar Bats: Bloodsucker Anti-Terror Squad – ab dem 16. Februar

– ab dem 16. Februar Space Crew: Legendary Edition – ab dem 23. Februar

– ab dem 23. Februar Tunche – ab dem 23. Feburar

– ab dem 23. Feburar Space Warlord Organ Trading Simulator – ab dem 23. Februar

Zur Feier des US Black History Months stammen vier dieser Spiele von afroamerikanischen Entwicklern: Onsen Master, Aerial Knight’s Never Yield, Bats: Bloodsucker Anti-Terror Squad und Space Warlord Organ Trading Simulator.

An jedem Freitag im Februar könnt ihr auf dem Prime Gaming-Blog dann zusätzlich Einträge der Entwickler finden, wie sie über die Entstehung ihres Spiels berichten.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen oder ist für euch in diesem Monat nichts spannendes dabei? Und was ist euer liebster Elder-Scrolls-Ableger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!