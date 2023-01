Disney Plus im Februar 2023: Alle neuen Filme und Serien auf einen Blick

Seid ihr schon mit der zweiten Staffel von Bad Batch durch? Bis zum nächsten Star-Wars-Futter müsst ihr euch leider noch ein paar Wochen gedulden - doch bis dahin gibt's im Februar 2023 bei Disney+ diverse andere Filme und Serien, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Beispielsweise erscheint Kino-Blockbuster Wakanda Forever nun auch im Streaming-Portfolio.

Anime-Fans freuen sich hingegen über alle 16 Staffeln von Bleach sowie den Film Bleach: Thousand-Year Blood War, der euch ab Mitte des Monats ein Wiedersehen mit Ichigo und Co. beschert. Und auch Klassiker wie der Noir-Thriller L.A. Confidential sind am Start - ordentlich was zu gucken also, im Folgenden gibt's den kompletten Überblick.

Highlight des Monats: Wakanda Forever

2:10 Wakanda Forever enthüllt im Trailer die Nachfolger von Iron Man & Black Panther

Nach dem tragischen Tod von Black Panther T'Challa (und dessen Darsteller Chadwick Boseman) erfahrt ihr in der Fortsetzung endlich, wie es mit Wakandas Erbe weitergeht. Dabei geraten die Heldinnen und Helden nicht bloß mit Superschurken aneinander, sondern müssen sich mit einem von Marvels ältesten Superhelden beziehungsweise -schurken messen: dem Submariner Namor!

Wie üblich geschieht das nicht am Debattier-Tisch, sondern in epischem Effektspektakel, also schnappt euch Popcorn, Bierchen und genießt den mittlerweile 30. Marvelfilm.

Weitere Filme und Serien im Februar 2023

1. Februar

Black Panther 2: Wakanda Forever

Die Prouds: Lauter und trauter: Staffel 2

Köche in der Wildnis: Staffel 1

Königreich des Polarwolfs: Staffel 1

Reservation Dogs: Staffel 2

3. Februar

Ghost Rider

8. Februar

Hitlers letzter Widerstand: Staffel 1

10. Februar

Dug Tage: Carls Date

L.A. Confidential

Marvel Studios Legends: Staffel 2, Episoden 27-29

Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie

15. Februar

Bleach: Staffel 1-16

Bleach: Thousand-Year Blood War

Death In The Dorms – Staffel 1

17. Februar

Knight And Day

22. Februar

American Dad: Staffel 18

Baymax und Mochi: Staffel 1

The A Word: Staffel 1-3

Europas verborgene Naturwunder: Staffel 1

24. Februar

Bruiser

Love Vegas

Worauf habt ihr am meisten Bock? Oder lacht euch im Februar 2023 überhaupt nichts an und ihr wartet lieber bis zum Release von The Mandalorian - Staffel 3? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.