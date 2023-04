Prime Gaming im Mai 2023: Remaster eines Rollenspiel-Meisterwerks bei Amazon geschenkt

Der Mai bringt Planescape Torment: Enhanced Edition ins Prime-Abo.

Wer Kunde bei Amazon Prime ist, kann sich im Mai 2023 über einen Batzen neuer Spiele freuen. Von den insgesamt 15 neuen Titeln, die Abonnenten sich via Prime Gaming dauerhaft sichern können, stechen ein paar besonders hervor.

Allen voran das Remaster des altehrwürdigen D&D-Rollenspiels Planescape Torment von 1999. Ihr könnt es euch ab 11. Mai 2023 für die Amazon Games App schnappen. Die Enhanced Edition kommt mit aufgebesserter Grafik, um die starke Geschichte des Namenlosen nochmal zu erzählen.

Wir stellen euch das Spiel genauer vor und zeigen euch auch die anderen Titel, die neu bei Prime Gaming hinzukommen.

Das Highlight bei Prime Gaming im Mai 2023

Planescape Torment (Amazon Games App)

8:52 Planescape: Torment - Fazit-Video: Lohnt sich die Enhanced Edition? - Fazit-Video: Lohnt sich die Enhanced Edition?

Nur wenige Rollenspiel können in einem Satz mit Baldur's Gate erwähnt werden, ohne darunter zu leiden. Planescape Torment sicherte sich dagegen einen Platz an der Tafel der besten Rollenspiele aller Zeiten, vor allem wegen der meisterlich erzählten Geschichte und dem düsteren Szenario.

Das Remaster von 2017 konnte GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge überzeugen, auch deshalb, weil es die Frischzellenkur behutsam vornimmt:

Ihr spielt den Namenlosen, eine Art Untoten, der in einer Leichenhalle erwacht, nichts über sein früheres Leben weiß und seine Sterblichkeit zurückerlangen will. Dafür muss er herausfinden, was er zu Lebzeiten getan hat. Die Story wird, wie für die großen Klassiker damals üblich, überwiegend via Text erzählt. Leselust ist also Pflicht, wenn ihr spielen wollt.

Wie wir es auch aus Baldur's Gate kennen, reisen wir nicht alleine, sondern mit einer Party aus vielschichtigen Figuren. Die Entscheidungen, die wir unterwegs treffen, haben Gewicht und beeinflussen das Schicksal einiger – klassischer Stoff für Fans von Dungeons & Dragons eben.

Alle neuen Spiele im Prime-Abo

Die folgenden neuen Spiele warten im Mai 2023 bei Prime Gaming noch auf Abonnenten von Amazon. In Klammern steht die Software, über die ihr die Spiele aktivieren könnt.

Ab 4. Mai

Star Wars: Rogue Squadron 3D (Amazon Games App)

Super Sidekicks (Amazon Games App)

Samurai Showdown 4 (Amazon Games App)

Ab 11. Mai

Planescape Torment: Enhanced Edition (Amazon Games App)

Lake (Amazon Games App)

Robo Army (Amazon Games App)

Last Resort (Amazon Games App)

Ab 18. Mai

Kardboard Kings (Amazon Games App)

The Almost Gone (Amazon Games App)

3 Count Bout (Amazon Games App)

Alpha Mission 2 (Amazon Games App)

Ab 25. Mai

Lila's Sky Ark (Legacy Games)

Agatha Knife (Amazon Games App)

King of the Monsters 2 (Amazon Games App)

Kizuna Encounter (Amazon Games App)

Wie gefallen euch die neuen Spiele bei Prime? Ist diesen Monat etwas für euch dabei? Schreibt es gerne in die Kommentare.