Project DT: Spektakuläre Mech-Action in Unreal Engine angekündigt

Aus China kommt bald ein neues Action-Spiel, das an Titel wie Nier: Automata und Devil May Cry 5 erinnert. Dahinter steht das Studio Digisky, die bereits zwei Videos zu dem Titel veröffentlicht haben. Neben dem Ankündigungstrailer, den ihr zu Beginn der News seht, gibt es auch bereits erste Ingame-Szenen.

Wie spielt sich Project DT?

Wer sich das Gameplay-Video anschaut, sieht schnelle Action aus der Third-Person-Perspektive. Die Protagonistin prügelt sich hier zunächst mit einigen kleineren Gegnern und füllt so ihren Combo-Counter auf, bevor ein gewaltiger Mech durch die Decke bricht und den Kampf aufnimmt.

Mit diversen Feuerschlägen und Tritten legt sie sich auch direkt mit ihm an, was dank der verwendeten Unreal Engine sehr ansehnlich aussieht. In einem minutenlangen Kampf schlägt sie so die Energieleiste des Bosses nach unten, der schließlich in einer zweiten Phase seine Angriffsmuster ändert.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr Einblicke gibt es bisher nicht zum Spiel. Aus den beiden Videos wird nicht ersichtlich, ob es etwa auch Rollenspielelemente in Form von Skillupgrades gibt oder ihr etwa neue Ausrüstung finden könnt.

Wann erscheint das Spiel? Ebenso unklar ist, wann Project DT herauskommt. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden noch nicht einmal die Plattformen offizielle bekannt gegeben. Im Gameplayvideo lässt sich allerdings erkennen, dass mit einem Xbox-Gamepad gespielt wird.

Außerdem ist bekannt, dass Microsoft sämtliche Xbox-Spiele auch auf den PC bringen will. Dass sich ein Entwickler von sich aus für eine reine Xbox-Exklusivität entscheiden würde, halten wir zudem für unwahrscheinlich und gehen deshalb davon aus, dass Project DT auch für den PC kommen wird.

Wer steckt hinter dem Spiel?

Das Team von Digisky ist nicht komplett unerfahren. Ihre bisherigen Werke erregten jedoch weniger Aufsehen. So erschufen sie für Bandai Namco Mobile-Spiele zu Dragon Ball Z und Tokyo Ghoul.

Derzeit sucht das Studio noch nach Verstärkung für das Projekt. So werden Level Planner, Szenario Writer, 3D Scene Modeler, 3D Animation Designer, Concept Designer und Unreal Engine 4 Client Engineers gesucht. Das deutet darauf hin, dass sich Project DT in einer eher frühen Entwicklungsphase befindet.