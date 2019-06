Es wird in Zukunft keine Spiele mehr geben, die nur für die Xbox und nicht auf dem PC erscheinen. Bei der gestrigen Microsoft E3-Konferenz überzeugte der Publisher nicht nur mit zahlreichen Trailern zu bereits bekannten und völlig neuen Spielen, sondern zeigte vor allem auch seine Bereitschaft an, keine Spiele mehr exklusiv für die eigenen Konsolen zu entwickeln. Beispielsweise mit der Veröffentlichung des Xbox Game Pass für den PC.

Wir haben in Los Angeles mit Matt Booty ein Gespräch geführt, seines Zeichens Chef der Microsoft Game Studios, und dabei nach dieser Neuausrichtung befragt. Dabei gab er zu, dass der PC in den letzten Jahren deutlich weniger im Fokus stand als die Xbox. Künftig plane man aber beide Seiten gleichermaßen zu betreuen. Dazu gehört auch der Release der Halo: Master Chief Collection und Halo: Infinite für den PC.

"Wir schreiben unseren Entwicklerteams nicht vor, auf welche Plattform sie sich konzentrieren sollen. Sie sollen sich darauf fokussieren, was für ihre Spieler am wichtigsten ist. Ein Spiel wie Age of Empires ist fokussiert auf den PC, weil es von dieser Plattform stammt. Das ist der Startpunkt; wir starten dort, wo sie Spieler sind, die diese Spiele lieben. Wir wollen nicht einfach nur abhaken, dass Spiele auf beiden Geräten erscheinen müssen."