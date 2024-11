Bei PS Plus Essential bekommt ihr im Dezember 2024 eine clevere Echtzeitstrategie mit packender Atmosphäre

Kunterbunt oder grausig dunkel? PS Plus Essential hat im Dezember 2024 beides!

Bei PS Plus Essential bedeutet jeder Monat ein reges Kommen und Gehen. Auch im Dezember 2024 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln findet ihr hier.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Dezember 2024 herunterladen? Bereits am 3. Dezember ist es so weit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 7. Januar bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele gegen Mittag frei.

Aliens: Dark Descent

Aliens: Dark Descent

Plattform: PS5 und PS4

PS5 und PS4 Genre: Echtzeitstrategie

Echtzeitstrategie Release: Juni 2023

In der Einzelspieler-Echtzeitstrategie Aliens: Dark Descent steuert ihr ein Team aus Marines und kämpft auf dem fremden Mond Lethe um euer Überleben. In weitläufigen Levels stellt ihr euch feindlichen Söldnern der raffgierigen Weyland-Yutani Corporation sowie den angsteinflößenden Xenomorph. Bei letzteren handelt es sich um mächtige Superwesen, von denen einige in Dark Descent ihre Premiere feiern.

Um am Leben zu bleiben, müsst ihr eure Ressourcen einteilen, Sicherheitszonen errichten, Abkürzungen freischalten und Risiken einschätzen. Dabei solltet ihr weise handeln, denn alle eure Entscheidungen können sich langfristig auf eure Spielwelt auswirken.

Damit eure Soldaten von euren Feinden nicht filetiert werden, könnt ihr sie mit unterschiedlichen Panzerungen, Waffen und Vorteilen ausstatten. Indem ihr eure Basis entwickelt, könnt ihr durchgehend neue Ausrüstungsgegenstände erforschen und so euren Gegnern kräftig in den Hintern treten.

Die weiteren Dezember-Titel bei PS Plus Essential

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

It Takes Two

It Takes Two

In dem Koop-Abenteuer It Takes Two steuert ihr ein zerstrittenes Ehepaar, das durch einen Zauberspruch in kleine Puppen verwandelt und eine wundersame Welt verschleppt wurde. Eure Aufgabe ist es nun, wieder nach Hause zu gelangen.

Dafür ist allerdings Zusammenarbeit gefragt, denn in den abwechslungsreichen 3D-Levels trefft ihr immer wieder auf Rätsel und andere Aufgaben, die ihr nicht allein bewältigen könnt. (Verfügbar für PS4 und PS5.)

Temtem

1:45 Pokemon-Rivale auf Steam erreicht finalen Release: Temtem feiert Version 1.0

Temtem ist ein buntes MMO, bei dem ihr 165 verschiedene Monster fangen und diese in Kämpfen gegeneinander antreten lassen könnt. Euer Ziel ist es, der ultimative Temtem-Bändiger zu werden. Dafür müsst ihr jedoch alle acht Dojomeister in einem Duell bezwingen. (Verfügbar für PS5.)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 2. Dezember Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Abonnenten von PS Plus Premium konnten sich im vergangenen Monat über die Survival-Horror-Klassiker Dino Crisis und Dino Crisis 2 freuen. Im Gegensatz zu anderen PS1-Portierungen konnten diese jedoch nicht separat im PlayStation Store erworben werden. Das hat sich nun geändert und PS4- sowie PS5-Nutzer können die Spiele ab sofort alternativ auch für jeweils 10 Euro kaufen.