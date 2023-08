PS5-Geschenkaktion eines großen Streamers endet mit Chaos, Knochenbrüchen und Handschellen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Es sollte eine große Fan-Feier werden, bei der 300 PS5-Konsolen verschenkt werden – doch die Aktion endete im absoluten Chaos: Nach einem Auftritt des Twitch-Streamers Kai Cenat sind 65 Personen in Haft, mehrere Personen wurden in tumultartigen Szenen verletzt. Was war passiert?

Geschenkaktion von Kai Cenat

Der bekannte Influencer mit 6,5 Millionen Follower auf Twitch hatte angekündigt, auf dem Union Square im Stadtbezirk Manhattan Geschenke zu verteilen. Unter anderem soll die Rede von 300 PlayStation 5 gewesen sein.

Eine Genehmigung der Stadt hatte der Streamer laut Medienberichten für diese Veranstaltung nicht eingeholt. Am vergangenen Freitag um etwa 15 Uhr Ortszeit sollen sich innerhalb weniger Minuten bis zu 2.000 Menschen eingefunden haben, viele davon Jugendliche.

Die Situation eskaliert schnell

Wenige Minuten nach Kai Cenats Ankunft auf dem Union Square Brach Chaos aus. Wie Fernsehbilder zeigen, warfen Jugendliche Steine, Flaschen und andere Gegenstände, kletterten auf Fahrzeuge, plünderten ein Kiosk und zündeten Feuerwerk.

Einige der Unruhestifter sollen sich sogar mit Schaufeln, Äxten und anderen Werkzeugen bewaffnet haben. Im Tumult kam es nicht nur zu Sachbeschädigungen: Mehrere Menschen seien verletzt worden, berichtet die Rheinische Post, von Platzwunden und Knochenbrüchen ist die Rede.

Einsatz der New Yorker Polizei

Polizei- und Sicherheitskräfte schritten ein und setzte teilweise auch Schlagstöcke sowie Tränengas ein, um die Menge zurückzudrängen. Dabei soll sich ein Beamter die Hand gebrochen haben. Vier Personen mussten mit Krankenwägen abtransportiert werden.

Insgesamt meldete ein Polizeisprecher 65 Festnahmen, darunter auch Kai Cenats selbst. Er wurde inzwischen auf freien Fuß gesetzt, ihm droht laut CNN eine Anklage wegen Anstiftung zum Aufruhr neben weiterer Vorwürfe.

Die Stadtverwaltung geht inzwischen davon aus, dass der Tumult gezielt von einigen Drahtziehern ausgelöst wurde. Das Vorgehen sei geplant gewesen: »Man kommt nicht mit Rauchbomben und Feuerwerkskörpern zu einem Konsolen-Giveaway«, so der New Yorker Bürgermeister Eric Adams.