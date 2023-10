Nach 9 Jahren zelebriert ehemaliger PlayStation-Boss eine ganz besondere Beerdigung

Es gab sie in unterschiedlichen Varianten, die PSP. Hier ist eine klassische Slim zu sehen.

Ihre Verkaufsgeschichte begann im Jahr 2009, die PlayStation Portable, zumeist nur PSP genannt. Sie konnte nie in Sachen Popularität nicht mit ihren großen Schwestern im heimischen Wohnzimmer mithalten und doch hat sie sich bis heute eine Fangemeinschaft erhalten. Einer, der die Zeit hautnah begleite, ist Shawn Layden als ehemaliger PlayStation-Boss.

Er hat nun auf Twitter einige neue Fakten zur Lebensgeschichte der portablen Konsole genannt und sie auf X, vormals Twitter, quasi für sich persönlich damit beerdigt:

Die neuen Zahlen geben der PSP einen Rahmen, während der sie für Sony eine Rolle gespielt hat und wir erfahren, wie viele Einheiten insgesamt produziert worden sind:

Über alle Varianten hinweg wurden 82.523.607 Einheiten hergestellt, also mehr als 82 Millionen.

Die Produktion lief vom 9. November 2004 bis zum 26. September 2014. Vor gut neun Jahren endete also ihre Fertigung in den Werken.

Finale Daten über Verkaufszahlen haben wir nicht. Sonys zuletzt öffentlich genannte Absatzzahlen zur PSP stammen vom 31. März 2012. Nach diesen konnte der japanische Hardwarehersteller 76,4 Millionen Einheiten unter die Spielerschaft bringen.

Diskrepanz von sechs Millionen: Was genau mit den paar Millionen PSPs passiert ist, die seit Ende März 2012 bis zu den späten Septembertagen 2014 die Sonyschmiede verlassen haben, wissen wir nicht. Aber es erscheint eher unwahrscheinlich, dass Sony diese entsorgt oder immer noch auf Halde irgendwo herumliegen hat.

Wahrscheinlich wurden die Konsolen größtenteils abgesetzt, aber darüber einfach nicht mehr öffentlich berichtet.

Aber war da nicht noch ein Nachfolger?

Ja, es gab auch mal die PlayStation Vita. Allerdings enttäuschte diese an der Ladentheke. Sony veröffentlicht selbst heute nicht einmal im obigen Dokument, wie viele sie davon herstellten, geschweige denn absetzen konnten. Unsere Kollegen der GamePro berichten im folgenden Artikel mehr über das Ende des PSP-Nachfolgers.

Habt ihr selbst noch eine PSP im Betrieb oder liegt euer Gerät - so denn ihr je eines genutzt hattet - inzwischen Staub einsammeln im Regal? Was ist euer Lieblingsspiel? Würdet ihr euch einen neuen Handheld von Sony wünschen oder ist die japanische Konkurrenz durch die Switch oder deren wahrscheinlich ja nicht mehr allzu fernen Nachfolger schlicht zu stark? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!