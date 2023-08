Ein vergessener Hit von 2007 bekommt einen Nachfolger - wird sofort zum Kickstarter-Hype

Knallbunt und rhythmisch, das wird Ratatan werden.

Das ging schnell: Weniger als eine Stunde nach Start der Kickstarter Kampagne von Ratatan war das Ziel erreicht und inzwischen ist die zu Anfang gewünschte Summe bereits um den Faktor 6 übertroffen worden. Über 600 Unterstützer haben einem kleinen Team von japanischen Veteranen mehr als 600.000 Euro gegeben, um ein... Rhythmus-Strategie-Spiel zu kreieren. Wir erzählen euch, was hinter dem Kickstarter-Hype steckt.

Was ist Ratatan und bitte, was ist Patapon?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ratatan soll der Nachfolger zu dem 2007 für die Playstation Portable erschienenen Patapon werden. Letzteres setzte darauf, verschiedene Genres unter dem rhythmischen Schlagen von Trommeln zu vereinen. Es ist Musikspiel, Echtzeit-Strategiespiel und Göttersimulation in einem. Ihr lenkt als Gott cartoonähnliche Figuren eines primitiven Stammes. Der Titel kam von patapata für ein Klopf- und ponpon für ein Klatschgeräusch.

Ihr sendet eure Armee, bestehend aus Infanterie, Kavallerie und Bogenschützen aus und bekämpft andere Stämme und Monster, wie den riesenhaften Dinosaurier im Teaserbild. Der Nachfolger will auf dieses Erfolgsprinzip aufsatteln und die Systeme weiter ausbauen.

Als Releasezeitraum für Ratatan geben die Entwickler auf der Kickstarter-Seite April 2025 an. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis ihr die Trommeln schlagen könnt. Erscheinen soll das Spiel für möglichst viele Plattformen, also nach Erreichen des Console-Zieles Xbox Series X, PlayStation 5 und Nintendo Switch. - und vielleicht ja auch die dann wahrscheinlich bereits erhältliche Switch 2.

Ihr könnt euch noch bis zum 1. September beteiligen und die Entwickler unterstützen. Mehrmals die Woche sollt ihr dann laut dem Team hinter Ratatan mit neuen Informationen und Eindrücken versorgt werden.

Die kommenden Strech-Goals sollen das Spiel um weitere Sprachen und einen weiteren Spielmodus erweitern.

3:07 Metal: Hellsinger: Hier gibt's 3 Minuten Gameplay aus dem Shooter

Wer es musikalisch, aber bitte deutlich härter und okkulter mag, der sollte sich Metal: Hellsinger nicht entgehen lassen. Der Titel ist sogar derzeit Bestandteil des Xbox-Game Passes. Gleiches gilt übrigens auch für Hi-Fi Rush: Musik, kämpfen im Takt und eine schicke Optik, Game Pass.

Seid ihr musikalisch? Habt ihr Rhythmus im Blut? Habt ihr Patapon vielleicht sogar damals auf der PSP oder später auf der PS4 gezockt? Oder schlagt ihr um Spiele, in denen es darauf ankommt im richtigen Moment zu klicken und bestenfalls mitzugrooven einen großen Bogen? Schreibt uns eure Erinnerungen, Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare - aber bitte rhythmisch!