Nach 5 Jahren Training besiegt Spieler einen der berühmtesten Box-Weltmeister in unter zwei Minuten - virtuell zumindest

Da liegt Mike Tyson am Boden. Nach nur 1:59 ist die Boxlegende im neuen Rekord-Spielstand K. o.

Wie sagt man so schön: Steter Tropfen höhlt den Stein. Das Sprichwort, das es so ähnlich schon bei den alten Römern gab, besagt, dass es manchmal einer gehörigen Portion Beharrlichkeit bedarf, bevor man sein Ziel erreicht.

Und genau die hat ein Spieler kürzlich in einer alten Sportsimulation bewiesen. Wie YouTuber

Summoning Alt auf Reddit mitteilte, ist er der erste Spieler, der Box-Weltmeister Mike Tyson in unter zwei Minuten besiegt hat − virtuell versteht sich.

Bei dem Spiel, in dem Summoning Alt seinen neuen Rekord aufgestellt hat, handelt es sich um die Box-Simulation Mike Tyson's Punch-Out!! . Der Genre-Klassiker aus dem Jahr 1987 erschien ursprünglich für das Nintendo Entertainment System (NES) und wurde mit dem Gesicht des damaligen amerikanischen Box-Weltmeisters vermarktet. Tyson ist zugleich auch der Endgegner im Spiel.

Nachdem der Lizenzdeal mit Tyson abgelaufen war, wurde das Spiel ab 1990 unter dem Titel Punch-Out!! neu vermarktet; der Endgegner bekam ein neues Aussehen verpasst. Bis heute gilt das Spiel allerdings als eine der besten Box-Simulationen. Bis heute versuchen enthusiastische Fans, immer neue Rundenrekorde aufzustellen.

Mit 75.000 Versuchen zum Ziel

So auch Summoning Alt. Nachdem ihm 2020 bereits ein Sieg über Mike Tyson in genau zwei Minuten gelungen war, war der Speedrunner erpicht darauf, diesen Rekord noch zu unterbieten. Und bis sich über Jahre die Zähne an Tyson aus. Denn um den Box-Weltmeister in noch geringerer Zeit zu schlagen, kämpft man zusätzlich auch gegen den uralten Programmcode. Eingaben müssen sekundengenau abgepasst sein.

Nach unglaublichen 75.000 Versuchen gelang Summoning Alt nun das Unmögliche: Er schickte Tyson in 01:59,97 auf die Bretter. Den entsprechenden Videobeweis haben wir euch nachstehend eingebunden.

Zu seinem Sieg schrieb Summoning Alt , er sei froh, diesen Meilenstein endlich geknackt zu haben; gerade im letzten Drittel des Kampfes habe er aber wertvolle Millisekunden liegen lassen: Eines Tages werde ich wohl von jemandem unterboten, der am Ende des Kampfes mehr Glück hat. Ich habe allerdings kein Interesse daran, ihn zu schlagen. Ich bin einfach nur froh, der erste unter 2 Minuten zu sein.

Die laut Programmierung maximal mögliche Minimalzeit für den Tyson-Kampf beträgt laut Summoning Alt übrigens 1:58,61. Ohne Manipulationen wird diese aber wohl nie erreicht werden. Schließlich gehen immer ein paar Millisekunden durch die verzögerte Menschliche Reaktionszeit verloren. Dagegen hilft auch kein noch so langes Training.

Wenn man Mike Tyson erfolgreich zu Fall bringt, belohnt der Box-Titan den Spieler übrigens mit den lobenden Worten: Guter Kampf! Du warst zäh, Mac. Ich habe noch nie so schnelle Finger gesehen.

