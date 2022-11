Verblüffendes Duell: Seht ihr hier echte Fotos - oder werdet ihr von einer KI an der Nase herumgeführt?

Dank offener Betas erfreut sich KI-Software wie Midjourney, Stable Diffusion und DALL-E zur Bildgeneration längst großer Beliebtheit. Wer das einmal selbst ausprobiert hat, der weiß sofort, warum: Es ist beeindruckend, was für Bilder durch eine kleine Texteingabe in Sekundenschnelle dabei entstehen. Aber sind die Ergebnisse auch gut genug, dass man glauben könnte, es handle sich um ein echtes Foto?

Genau diese Frage könnt ihr euch jetzt selbst beantworten, weil wir ein passendes Quiz für euch erstellt haben. Zugegeben, eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht, weil das sehr von den konkreten Einzelergebnissen abhängt. Wir sind aber dennoch gespannt, wie gut es euch gelingt, die zehn Bilder aus unserem kleinen Ratespiel richtig zuzuordnen.

Wenn ihr das KI-Thema generell spannend findet, legen wir euch vorab noch die folgenden Artikel ans Herz, die sich bereits in der Vergangenheit bei GameStar Tech mit dem KI-Thema beziehungsweise mit Midjourney auseinandergesetzt haben:

Wie sind wir vorgegangen?

Im Quiz unten seht ihr zehn verschiedene Bilder. Es handelt sich stets entweder um eine echte Fotografie oder um ein Bild, dass per Texteingabe in der Midjourney-KI entstanden ist. Eure Aufgabe ist es, jedes Bild richtig zuzuordnen.

Um das Ganze zu vereinheitlichen, haben wir alle Bilder in dasselbe Format gebracht. Abseits davon sind sie aber vollkommen unangetastet geblieben.

Bei genauem Hinsehen solltet ihr gute Chancen haben, alle Bilder richtig zuzuordnen. Umso spannender sind aus unserer Sicht die Fälle, in denen ihr vielleicht doch mal daneben liegt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie gut ihr mit dem Quiz zurecht gekommen seid und in welchen Fällen ihr euch gegebenenfalls unsicher ward. Wir wünschen viel Spaß beim Raten!

Geht es weniger um eine möglichst reale, sondern um eine künstlerische Darstellung, können Bilder-KIs oft besonders glänzen. Das zeigt unter anderem das folgende Beispiel, bei dem ein - stark überarbeitetes - Bild auf Basis einer KI bei einem Kunstwettbewerb den ersten Platz geholt hat:

Habt ihr selbst schon mit Bilder-KIs experimentiert und vielleicht sogar versucht, ein möglichst real aussehendes Bild damit zu erstellen? Und wie steht ihr generell zu dem Thema? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!