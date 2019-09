Radeon RX 5500 und RX 5600 schon im Oktober?

Ein Eintrag in der freien Grafikbibliothek Mesa heizt die Spekulationen um zwei mögliche neue Radeon RX-Serien derzeit an - demnach könnten Navi 12 und Navi 14 als RX 5500 und RX 5600 schon bis Mitte Oktober 2019 erscheinen (via PCGamesN).

»Trivial und dringend«

Der sogenannte Commit, ein Ausdruck in der Informatik, der die Freischaltung einer oder mehrerer Änderungen beschreibt, stammt dabei vom in Entwicklerkreisen bekannten Marek Olšák, der als unabhängiger Autor bereits an Mesa3D mitwirkte und mittlerweile AMDs Open-Source-Team angehört.

Der entsprechende Commit in Mesa-Version 19.2 vom 17. September 2019 wurde von Olšák als »trivial und urgent« (»trivial und dringend«) markiert. Dabei bezog er sich auf die Zeile »+CHIPSET(0x7360, NAVI12)«.

Nun wird vermutet, dass zumindest Navi 12 noch vor dem 15. Oktober erscheinen könnte, da dies der Stichtag für die nächste Version der Grafikbibliothek mit der Versionsnummer 19.3.0-rc1 ist. Andernfalls hätte Navi 12 auch erst später implementiert werden können und wäre eben nicht »dringend«.

Der Eintrag zu Navi 14 allerdings geht auf einen älteren und weniger dringlichen Commit von Olšák zurück. Bereits Ende August sorgte dieser für Spekulationen um einen baldigen Release weiterer Radeon RX 5000-Karten.

Navi 14 und Navi 12 für Einsteiger- und Mittelklasse?

Was sich hinter den Bezeichnungen Navi 14 und Navi 12 verbirgt, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass es sich dabei um Modelle für das untere und mittlere Preissegment handelt - Radeon RX 5500 (XT) und RX 5600 (XT) etwa.

Update 24.09.19: Jüngsten Informationen zufolge könnte Navi 14 auch der Radeon RX 5300 XT entsprechen.

Wendet man die für AMD typischen Bezeichnungs-Schlüssel an, bei denen GPUs kleiner werden, je höher ihre numerische Ordnung innerhalb einer Dekade ist, dann könnte Navi 14 die Einsteiger- und Navi 12 entsprechend die Mittelklasse bezeichnen.