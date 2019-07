Günstigere Navi 14-Grafikkarten in Benchmark-Datenbank gesichtet

AMDs neue Navi-Grafikkarten Radeon RX 5700 und RX 5700 XT sind gerade erst erschienen und machen Nvidia in der gehobenen Mittelklasse beziehungsweise der Oberklasse Konkurrenz. Schnellere Varianten für das High-End-Segment werden 2020 erwartet.

Offenbar plant AMD aber mit weiteren in der Mittel- und Einstiegsklasse positionierten Navi-Modellen. Ein entsprechender Eintrag dazu wurde in der Datenbank von Compubench gesichtet, der das untere Ende des Navi-Spektrums darstellen könnte.

Die Entdeckung machte der bekannte japanische Leaker Komachi. Demnach handelt es sich bei der AMD-GPU mit der Bezeichnung »GFX1012« um Navi 14.

AMD Radeon RX 5700 und RX 5700 XT im Test

[CompuBench] Compute Performance of AMD 7340:C1 https://t.co/Z1Z513X4aP

GFX ID = GFX 1012 (Navi 14).

CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS : 12. (24).

*(CompuBench displays half of the actual CU number (RDNA GPU Only).)