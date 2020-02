Rainbow Six: Siege startet in sein Year 5 und das bedeutet mal wieder neue Seasons und vor allem neue Operator. Nun trudeln die ersten offiziellen Infos sowie einige spannende Leaks ein, die uns sowohl den Namen der neuen Season verraten als auch die ersten zwei Operatoren von Year 5 enthüllen.

Laut dem offiziellen Twitter-Account von Rainbow Six: Siege trägt die neue Season den Titel Void Edge (also übersetzt in etwa »die Grenze der Leere«).

? Look into your darkness pic.twitter.com/ZRVelYqL7t — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) February 10, 2020

Wer sind die geleakten Operatoren Yana & Oryx?

Auf Reddit findet sich derweil sogar schon der Leak zu den beiden neuen Operatoren aus Year 5 Season 1. Einem ersten Bild zufolge heißen die beiden Void-Edge-Operator Yana und Oryx und ihr könnt sie euch im folgenden Reddit-Post nochmal in ganzer Größe anschauen:

Welche Gadgets und Fähigkeiten die beiden mitbringen, lässt sich auf dem geleakten Bild nur erahnen. Die Fans spekulieren allerdings bereits auf Reddit, dass Oryx der aus vorherigen Leaks bekannte »Kool Aid Man« werden könnte. Demnach könnte Oryx womöglich mit Hilfe seiner Spezialfähigkeit durch Wände durchbrechen (und damit eine Alternative zu Sledge darstellen).

Die weißhaarige Yana trägt derweil an ihrer linken Hand eine auffällige Apparatur, an der scheinbar metallene Krallen oder zusätzliche Finger angebracht sind. Was genau sie damit anstellen soll, lässt sich aktuell noch nicht sicher sagen.

Reveal dieses Wochenende

Am kommenden Wochenende vom 14. bis zum 16. Februar wird Ubisoft beim Six Invitational im kanadischen Montreal offizielle Infos zu Year 5 bekannt geben. Dort werden wir dann voraussichtlich auch mehr über Yana und Oryx erfahren.

GameStar ist für euch vor live Ort um mit den Entwicklern zu sprechen und die neuen Inhalte anzuspielen. Alle Neuigkeiten über die Zukunft von Rainbow Six: Siege liefern wir euch natürlich im Lauf des Wochenendes so schnell es geht.