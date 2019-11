»The waves of change are on the horizon«, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Rainbow Six: Siege, dazu seht ihr ein animiertes Bild von anbrandenden Wellen unter einer Art Plattform.

Viel verrät der Teaser zu Y4S4 nicht, nur der Name ist bekannt: Operation Shifting Tides wird die letzte Season 2019 sein. Mehr Infos verbreitet unterdessen ein berüchtigter Leaker: Kormora hat erneut via Resetera Details zu den neuen Operatoren aus Indien & Kenia verraten.

Diese Infos sind zwar mit Vorsicht zu genießen, von der R6-Community bekommt Kormora allerdings inzwischen viel Vertrauen - denn er hat bisher sämtliche Operator des Jahres 2019 korrekt vorausgesagt. Weitere Details stammen aus einem geleakten CGI-Trailer zur neuen Season.

Leak zur Angreiferin (Indien)

Die neue Angreiferin soll über den LV Explosive Lance Granatwerfer verfügen, dessen Projektile sich anschließend aufladen und dann Gadgets in ihrer Nähe zerstören. Damit könnte der Operator eine Alternative zu Thatcher und seinen EMP-Granaten werden. Als Bewaffnung soll die Inderin ein CSRX-300 Repetiergewehr (Bolt Action) führen, das mehrere Wände durchschlägt. Manche Fans sehen das allerdings im Hinblick auf die bereits schwierige Position von Glaz als Sniper eher skeptisch.

Leak zum Verteidiger (Kenia)

Das Mag-NET System ist das Gadget des neuen Verteidigers und soll in der Lage sein, Granaten im Flug anzuziehen, in sich aufzusaugen und dann zu detonieren. Mit der Abwehr von Wurfgeschossen wäre der Operator womöglich eine Alternative zu Jäger - immerhin einem der meistgespielten Helden in R6 Siege. Über das Loadout des Kenianers ist bisher nichts bekannt.

Year 5: Wie geht's 2020 weiter?

Kormora liefert in seinem Posting auch Hinweise auf das nächste Content-Jahr und einige verworfene Ideen. Diese Infos sind allerdings deutlich lückenhafter und sollten mit großer Vorsicht betrachtet werden.

So ist die Rede von dem Kool-Aid-Mann aus der US-Fernsehwerbung, was von vielen Experten und Fans als ein Hinweis auf einen Operator interpretiert wird, der durch Wände rennen kann. Vermutet wird, dass es sich um einen Schildträger handelt, der nicht verstärkte Wände einfach einreißt - so wie es seit Jahren auf dem Cover-Artwork des Spiels zu sehen ist!

Außerdem stellt Kormora Vermutungen über einen Akimbo-Operator mit zwei Waffen gleichzeitig und über eine Medic-Drohne auf, die Verbündete heilen kann. Man sei jedoch nicht sicher, ob diese Dinge am Ende wirklich im Spiel landen.

Gestrichen wurden aufgrund der Engine-Limitierungen aber offenbar ein Schild-Gadget, das Gegner zu Boden schleudern konnte (wie Nomads Minen) und ein Flammenwerfer. Definitiv kommen sollen aber laut Kormora die folgenden allgemeinen Änderungen:

Ein Alarm-Gadget für Verteidiger Eine Art Mini-Thermite-Sprengladung für Angreifer Tachanka soll nach seinem Rework nicht mehr auf seinen Geschützturm angewiesen sein Finka soll zu einer Sanitäterin umgebaut werden Nur halbhoch verstärkte Wände sind als Option im Gespräch

Shifting Tides wird voraussichtlich im Rahmen der Rainbow Six Pro League Finals in Japan offiziell vorgestellt, die am 10. November in Tokoname stattfinden.

