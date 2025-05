John Rambo kehrt zum 6. Mal zurück - und dafür sorgt der Regisseur einer der aktuell besten Actionfilme bei Netflix

Ende 2025 tritt ein neuer Rambo in die Fußstapfen von Sylvester Stallone. Bildquelle: Lionsgate

Nach fünf Filmen ist für John Rambo noch nicht Schluss. Ein neues Kino-Projekt befindet sich in der Entwicklung und das wird ein Prequel zu dem 43 Jahre alten First Blood. Damit dürfte schon mal feststehen: Statt Sylvester Stallone werden wir einen neuen Rambo vor der Kamera sehen.

Für Rambo 6 ist ein echter Action-Spezialist verantwortlich

Für die Vorgeschichte, die auf den Titel John Rambo hört, wurde von Millennium Media Jalmari Helander als Regisseur verpflichtet. Der hat erst 2023 mit Sisu einen der aktuell besten Actionfilme herausgebracht, in dem sich ein finnischer Goldgräber während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges mit einem Nazi-Battalion anlegt.

Sisu kommt bei Rotten Tomatoes mit einem Kritiker-Durchschnitt von stolzen 94 Prozent daher, während Zuschauer durchschnittlich 88 Punkte zücken. Den brachial-brutalen Actionfilm könnt ihr aktuell bei Netflix streamen:

2:24 Der offizielle Trailer zu Sisu verspricht knallharte Action à la John Wick - mit Gold und Nazis

Rambo 6 wird ein Prequel zu First Blood

Zurück zu John Rambo: Das Prequel soll im Oktober 2025 in Thailand gedreht werden. Aktuell sucht man nach passenden Darstellern und entsprechend einen Nachfolger für Sylvester Stallone.

Stallone ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bei der Produktion beteiligt. Das dürfte Fans der langlebigen Actionreihe durchaus irritieren, war der heute 78-jährige Schauspieler doch stets auch stark hinter den Kulissen der Actionreihe involviert. Die Verantwortlichen des neuen Films wollen aber nicht ausschließen, Stallone noch an Bord zu holen.

Plot-Details zu John Rambo bleiben aktuell noch überschaubar. Fest steht lediglich, dass der Film vor First Blood von 1982 spielen und Rambos erste Tage während des Vietnamkriegs beleuchten soll.

Gegenüber Deadline hat sich Regisseur Jalmari Jelander wie folgt zu dem Projekt geäußert:

Schon seit ich elf Jahre alt bin, bin ich der größte Rambo-Fan überhaupt. Für mich fühlt es sich absolut surreal an, dass ich jetzt meinen eigenen Rambo-Film machen darf. Die Kette von Ereignissen, die mich seit meiner Kindheit an diesen Punkt geführt hat, macht auf eine unglaubliche Art und Weise durchaus Sinn. Ich kann es gar nicht erwarten, den größten Actionhelden zurück auf die große Leinwand zu bringen, wo er hingehört.

Die Rambo-Reihe umfasst aktuell fünf Filme und hat bis zum heutigen Zeitpunkt weltweit über 800 Millionen US-Dollar eingespielt. Zuletzt stand Sylvester Stallone für Rambo: Last Blood (2019) in der Rolle vor der Kamera. Die Begeisterung der Kritiker und an den Kinokassen hielt sich dabei jedoch in Grenzen - trotz großer Fan-Liebe.