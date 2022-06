Ravenbound: Fantasy-Open-World von den Machern von Just Cause geleakt

Ein neuer Leak fördert möglicherweise das nächste Spiel der Avalanche Studios zutage. Die Entwickler von Just Cause 4, Rage 2 und Generation Zero arbeiten demnach an einem Open-World-Titel, der Ravenbound: Tales of Avalt heißen und rund um Roguelike-Elemente gestrickt sein soll.

Die Infos stammen vom Leaker Shaun Weber und wurden vom bekannten Insider Tom Henderson aufgegriffen. Wir setzen euch ins Bild, was euch mit Ravenbound erwarten könnte.

Wichtig: Da es sich nicht um offizielle Informationen handelt, betrachtet die Neuigkeiten unbedingt mit einer angemessenen Portion Skepsis.

So soll Ravenbound werden

In einem Artikel für Exputer.com fasst Tom Henderson die Details über Ravenbound: Tales of Avalt zusammen, die zuvor von Shaun Weber via Twitter geteilt wurden. Neben den nackten Daten lieferte Weber auch Screenshots, die von Ravenbound stammen sollen:

Third-Person-Actionspiel: Angeblich steuert ihr eure Spielfigur aus der Schulterperspektive durch eine Open-World. Die Bilder zeigen einen Comic-Grafikstil und bekannte Fantasy-Motive.

Angeblich steuert ihr eure Spielfigur aus der Schulterperspektive durch eine Open-World. Die Bilder zeigen einen Comic-Grafikstil und bekannte Fantasy-Motive. Story zentrales Element: Ravenbound soll von einer Geschichte getrieben werden, die euch in die Rolle eines Ritters schlüpfen lässt, der seine Heimat Avalt von marodierenden Invasoren befreien soll.

Ravenbound soll von einer Geschichte getrieben werden, die euch in die Rolle eines Ritters schlüpfen lässt, der seine Heimat Avalt von marodierenden Invasoren befreien soll. Roguelike-Elemente: Wie bei Dead Cells oder Hades sollt ihr jedes Mal von vorne anfangen müssen, wenn ihr das Zeitliche segnet. Nach jedem Tod sollt ihr aber fortschreiten, indem ihr aus mehreren Arten der Formwandlung wählen können. Auch sollen unterschiedliche neue Waffen und Fähigkeiten zur Auswahl stehen. Diese sollen unterschiedliche Strategien erfordern, um die Open World zu erobern.

Wie bei Dead Cells oder Hades sollt ihr jedes Mal von vorne anfangen müssen, wenn ihr das Zeitliche segnet. Nach jedem Tod sollt ihr aber fortschreiten, indem ihr aus mehreren Arten der Formwandlung wählen können. Auch sollen unterschiedliche neue Waffen und Fähigkeiten zur Auswahl stehen. Diese sollen unterschiedliche Strategien erfordern, um die Open World zu erobern. Formwandlung: Ihr sollt in die Form eines Raben schlüpfen und die Spielwelt fliegend erkunden können. So sollt ihr auch die Verhaltensmuster von Feindesgruppen studieren und die beste Strategie entwickeln.

Mehr wesentliche Details, etwa ein möglicher Release-Zeitraum, lassen sich in dem Leak nicht finden. Bis auf eines: Angeblich befindet sich Ravenbound: Tales of Avalt bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand.

Ob also bald eine Ankündigung folgt oder sich der Leak als unwahr entpuppt, muss nun die Zeit zeigen. Angesichts der bisher fast stets zuverlässigen Treffsicherheit von Henderson stehen die Chancen auf Echtheit aber nicht schlecht.

Sind Knarren eher euer Ding als Schwerter? Dass sich Roguelike auch als Shooter eignet, will Lumencraft beweisen:

Was haltet ihr von dem möglichen neuen Spiel von Avalanche? Würde euch ein Roguelike mit Open World tendenziell gefallen oder sucht ihr euren Spaß lieber woanders? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!