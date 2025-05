Reacher: Vor etwa 14 Jahren verlor Dwayne Johnson gegen Tom Cruise und bekam kurz danach die größte Rolle seines Lebens

Was wäre, wenn Dwayne Johnson damals Jack Reacher (Tom Cruise) gespielt hätte? Bildquelle: Paramount Pictures / Universal Pictures

Im Jahre 2022 erweckte Amazon Prime Video Jack Reacher wieder zum Leben und seither prügelt sich Alan Ritchson als muskulöser Ex-Militärpolizist über die Bildschirme.

Vor dem 42-jährigen Schauspieler übernahm Actionheld Tom Cruise den Job und beinahe wäre es sogar Dwayne »The Rock« Johnson geworden.

Eine Absage, die alles veränderte

Vor vielen Jahren suchte Paramount Pictures nach dem perfekten Jack Reacher und fand ihn in Darsteller Tom Cruise. Der musste sich damals aber einiges anhören, denn mit seiner Größe von 1,70 entsprach er eigentlich nicht den Voraussetzungen.

In der Romanvorlage von Lee Child ist der Ex-Militärpolizist nämlich 1,95 bis 2 Meter groß und zwischen 95 und 113 Kilogramm schwer. Also alles, was Cruise nicht ist.

Ein idealer Kandidat wäre da wohl eher Dwayne »The Rock« Johnson gewesen, der die Rolle auch noch echt gerne gespielt hätte. Das gab der Schauspieler bereits im April 2020 auf seinem Instagram-Account preis.

Mit seinen 1,93 ist er immerhin schon über 20 Zentimeter größer als Cruise und gleicht vom Körperbau auch eher dem aktuellen Reacher-Star Alan Ritchson.

Doch warum bekam er die Rolle dann nicht? Ganz einfach. Cruise hatte sich mit Filmen wie Mission: Impossible oder Top Gun längst einen Namen als Actionheld gemacht und war viel bekannter als Johnson zum damaligen Zeitpunkt.

Der 53-jährige Darsteller ist aber nicht mehr traurig darüber, dass ihm die Rolle durch die Lappen gegangen ist. Denn nur wenig später erhielt er einen Anruf von Universal Studios und bekam die wohl größte Rolle seines Lebens angeboten: Luke Hobbs.

Johnsons Karriere im Fast-and-Furious-Universum

2011 feierte The Rock in Fast & Furious 5 sein Debüt im Universum und verkörpert die Figur Hobbs seit nun mehr als 14 Jahren. Lediglich im zehnten Film hat er nur einen Cameo-Auftritt.

Für 2027 ist aber ein zweiter Spin-Off-Film geplant, in dem Johnson zusammen mit Jason Momoa die Hauptrolle übernehmen soll. Das Werk soll die Teile 10 und 11 der Originalreihe miteinander verbinden und Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes heißen. Das Drehbuch schreibt Chris Morgan, der bisher bereits bei einigen Fast-and-Furious-Teilen mitwirkte.

Auch in der kommenden Fortsetzung des zehnten Projekts ist Johnson wieder mit von der Partie. Immerhin bereitet Hoobs & Reyes ja auf den Film vor.

Wo wir vorhin das Thema mit der Größe und Stärke von Reacher angesprochen haben: Wie viele Kalorien Alan Ritchson für die Amazon-Serie am Tag verdrücken muss? Puh, es sind wirklich viele. Ein kleiner Tipp: Er hält dabei sogar mit Hugh Jackman alias Wolverine mit. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Box.

