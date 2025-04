»Immer drei Schritte voraus« - Als Vorbild für Reacher diente der wohl berühmteste Detektiv der Welt

Die Muskeln sind nicht das Einzige, das Reacher (Alan Ritchson) in der Amazon-Serie spielen lässt. Bildquelle: Amazon

Wer Jack Reacher (Alan Ritchson) das erste Mal sieht, dem fallen erst einmal die stählernen Muskeln des Ex-Militärpolizisten auf. Doch hinter der Fassade steckt weitaus mehr als bloße Körperkraft.

Denn bevor Reachers Gegner überhaupt wissen, was sie tun, hat der Riese sie längst überlistet und aufs Kreuz gelegt. Die Inspiration dafür holte sich der Schöpfer bei einem bekannten Detektiv mit massig Köpfchen.

Du Sherlock!

Wie Reacher an seinen Namen kam, wissen wir bereits. Aber woher nahm der Autor Lee Child die Inspiration für seinen Charakter?

Die Antwort ist: Vom gewieften Detektiv Sherlock Holmes. Und bereits im ersten Buch der Reihe gibt es laut Child eine offensichtliche Hommage (via Men’s Journal).

In Killing Floor [Band 1] habe ich einen expliziten Sherlock-Holmes-Bezug eingebaut, in dem Reacher zu Finley, dem Polizisten, sagt: »Ich sehe, dass Sie geschieden sind und im April das Rauchen aufgegeben haben.« Das war Reacher, der wie Holmes schlussfolgerte.

Diese Szene aus dem Buch hat es übrigens auch in Staffel 1 der Amazon-Serie geschafft, die auf dem Roman basiert. Hier könnt ihr euch den lustigen Schlagabtausch zwischen Finley (Malcolm Goodwin) und Reacher (Alan Ritchson) anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Falls ihr euch jetzt immer noch fragt: Aber was haben Reacher und Holmes denn nun gemeinsam? Lee Child gibt euch eine konkrete Antwort.

Es ging immer um das Gleichgewicht zwischen Köpfchen und Muskeln. Holmes konnte zuschlagen. Das kann Reacher auch. Aber beide gewinnen, wenn sie [gedanklich] drei Schritte voraus sind.

Und als wäre das nicht schon Anspielung genug, vermuten einige Fans auch eine noch eine kleine Bezugnahme zum Meisterdetektiv in der aktuellen dritten Season.

Doppeltes Kräftemessen

0:33 Reacher: Im Trailer zu Staffel 3 tritt ein Koloss auf, der selbst den Ex-Militärpolizist überragt

Autoplay

Achtung! Der folgende Abschnitt enthält Spoiler zum Finale von Reacher: Staffel 3.

Das Finale der dritten Season setzt auf einen epischen Zweikampf zwischen Reacher und dem Leibwächter Paulie (Olivier Richters). Der Höhepunkt dieses Kampfes findet auf den gefährlichen Klippen am Rande des Anwesens statt und beide stürzen wenig später ins Meer.

Diese Szene erinnert an die legendäre Auseinandersetzung zwischen Sherlock Holmes und seinem Widersacher Professor Moriarty im letzten Band der Reihe »Die Memoiren des Sherlock Holmes.« Denn in »Das letzte Problem« landen die beiden letztendlich in den Reichenbachfällen in der Schweiz und drohen zu ertrinken.

Der Autor hat diese Parallele zwar nicht explizit bestätigt, aber es wäre durchaus möglich, dass Holmes auch dieses abenteuerliche Erlebnis inspiriert hat.

Falls ihr euch den Kampf der Giganten in voller Länge anschauen möchtet: Alle bisher veröffentlichten Staffeln von Reacher findet ihr im Abo bei Amazon Prime Video. Das Kräftemessen inklusive kleiner Schwimmeinheit könnt ihr euch in der achten Episode der dritten Season anschauen.

Reacher bekommt übrigens Zuwachs, denn seine beste Freundin Neagley (Maria Sten) ermittelt bald als Privatdetektivin in ihrem eigenen Spin-Off. Durch die Produktion der neuen Show könnte die kommende Staffel 4 der Originalserie aber etwas später erscheinen als gedacht. Warum das so ist, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.