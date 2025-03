Der Reacher-Star würde »kostenlos« den neuen Batman spielen, dabei war er vor 20 Jahren bereits ein großer Superheld

Tatsächlich spielte der Reacher-Star bereits einen DC-Superhelden. Bildquelle: Amazon

James Gunn stellt aktuell ein komplett neues DC-Universum auf die Beine, und für den Film The Brave and the Bold soll ein neuer Batman gecastet werden. Reacher-Star Alan Ritchson gilt für Fans als perfekter Kandidat und selbst der Darsteller ist Feuer und Flamme.

Nur James Gunn scheint von dieser Idee nicht wirklich überzeugt zu sein.

2:02 Aktuell verkörpert Alan Ritchson zum dritten Mal Jack Reacher auf Amazon Prime Video.

Alan Ritchson wäre gerne Batman, James Gunn lehnte bereits ab

In einem Gespräch mit Wired beantwortet Alan Ritchson die meistgesuchten Fragen zu seiner Person im Internet. Tatsächlich wundert sich so mancher, ob der 42-Jährige wohl bald den neuen Batman in James Gunns DC-Universum verkörpern wird.

Ritchson muss seine Fans jedoch enttäuschen: James Gunn hat dem Darsteller bereits eine indirekte Absage auf einem seiner Social-Media-Accounts erteilt. Ritchson gibt die Hoffnung jedoch noch nicht auf und gibt scherzend an, dass er für die Rolle von Bruce Wayne sogar auf seine Gage verzichten würde.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Ritchson sich den Mantel eines DC-Helden überwirft. Vor langer Zeit verkörperter er einen anderen gut bekannten Helden: Arthur Curry alias Aquaman. Das wusstet ihr gar nicht? Na, dann hier einmal die Fakten.

Alan Ritchson in der Superhelden-Serie Smallville

Smallville beleuchtet die Jugendjahre von Clark Kent alias Superman und begleitet ihn über 10 Staffeln hinweg bis ins Erwachsenenalter. Die Show flimmerte von 2001 bis 2011 über die Bildschirme und umfasst insgesamt 218 Episoden.

Superman (Tom Welling) mit seinem neuen Kumpel Aquaman (Alan Ritchson).

Ritchson erscheint das erste Mal als Arthur Curry oder auch »AC« in der vierten Folge der fünften Season, wo er Lois Lane (Erica Durance) das Leben rettet. Später gehört er neben Green Arrow (Justin Hartley), Superman (Tom Welling), Impulse (Kyle Gallner) und Cyborg (Lee Thompson Young) zur Justice League.

Im Verlauf der Serie taucht er lediglich in vier weiteren Episoden auf. Also kein Wunder, wenn ihr euch vielleicht nicht mehr an den Auftritt des US-amerikanischen Schauspielers erinnert.

Zuletzt wurde Aquaman im DC-Universum von Jason Momoa verkörpert, der im kommenden Film Supergirl: World of Tomorrow (erscheint voraussichtlich 2026) in einer neuen Rolle auftritt, als Kopfgeldjäger Lobo.

Aktuell könnt ihr euch alle Staffeln von Smallville auf Joyn sogar kostenlos anschauen. Ihr müsst aber mit Werbung rechnen, sofern ihr nicht Joyn Plus besitzt.

Und falls ihr nicht in Nostalgie versinken möchtet, sondern den Schauspieler lieber in seiner derzeitigen Rolle bestaunen wollt, könnt ihr euch die ersten fünf Folgen von Reacher Staffel 3 auf Prime Video bereits ansehen. Dort erscheint wöchentlich (immer donnerstags) eine neue Episode.