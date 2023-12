Rebel Moon: Kritiker zerreißen den großen Sci-Fi-Blockbuster von Netflix in der Luft

Bei der internationalen Presse kommt Rebel Moon nicht gut an. (Bild: Netflix)

166 Millionen US-Dollar, zwei Filme, eine animierte TV-Serie, ein Videospiel, ein Comic und ein Hörspiel-Podcast. Mit Zach Snyders Rebel Moon soll ein großes neues Sci-Fi-Franchise entstehen, das offensichtlich niemand Geringerem als Star Wars selbst den Kampf ansagen will.

Doch der erste Netflix-Film - der am 22. Dezember in Deutschland startet - entpuppt sich für unseren Film-Experten Vali als große Luftnummer, wie ihr in seiner spoilerfreien Review nachlesen könnt. Und mit dieser Meinung ist er nicht allein: Auf Metacritic und Rotten Tomatoes wird der erste Teil der Dilogie Kind des Feuers von Kritikern aus aller Welt zerrissen.

Das enttäuscht die Kritiker

Bei Rotten Tomatoes steht der Sci-Fi-Streifen aktuell bei 23 Prozent (bei 43 Reviews), auf Metacritic schafft es der Film mit 18 Reviews immerhin auf 32 Punkte. Aber warum kommt denn Zach Snyders Krieg-der-Sterne-Konkurrent so schlecht bei der Presse an?

Besonders die nichtssagende Story mit ihren belanglosen Helden und Schurken, die keine Charakterentwicklung durchgehen, werden stark kritisiert. So schreibt David Ehrlich von indieWire beispielsweise:

Ein Film, der sich anfühlt wie eine Million alleinstehender Storyboards, die absolut nichts miteinander verbindet.

Statt die Langfassung des Films zu zeigen, entschied sich Netflix dazu, das Sci-Fi-Epos in zwei Teile zu trennen. Unser hauseigener Film-Experte Valentin Aschenbrenner beurteilt: »Dass bei Kind des Feuers über eine Stunde an Material fehlt, war bei einem Film selten so offensichtlich.«

Für Robbie Collin von Daily Telegraph (UK) ist es zudem nicht nur enttäuschend, sondern äußerst verblüffend, »dass der Film nach angeblich 20 Jahren Entwicklung immer noch völlig sinnlos erscheint«.

Kyle Wilson von Polygon findet noch härtere Worte für die Netflix-Produktion:

Alle außer den #ReleaseTheSnyderCut-Fanboys wären besser dran, diesen armseligen Film in die hintersten Winkel der Galaxis zu schleudern.

3:03 Rebel Moon: Zack Snyders große Sci-Fi-Hoffnung für Netflix verrät im Trailer mehr zur Story

Sehenswerte Momente

Zwischen all der Kritik schwingt hier und da aber auch ein bisschen Lob mit. In seinen besten Momenten gibt Rebel Moon einen spannenden Einblick in ein neues Sci-Fi-Universum, das unseren Kritiker Vali an eine Mischung aus Star Wars und Warhammer 40k erinnert.

Auch der Auftakt, in der wir die Heldin Kora kennenlernen, nimmt sich genug Zeit für Welt und Charaktere und wirkt zunächst vielversprechend - ein Versprechen, das der Film hinten raus immer weniger einhalten kann.

Auch die choreographierten Nahkämpfe können sich sehen lassen und profitieren von pointiert eingesetzten Zeitlupen-Effekten. Schießereien im späteren Filmverlauf arten hingegen in chaotischem Durcheinander aus und verlieren den Blick fürs Detail.

Auf jedes kleine Lob, das die Kritiker zu Rebel Moon finden, folgt eine negative Beobachtung, die stärker ins Gewicht fällt. William Bibbiani von The Wrap fasst es etwa so zusammen:

Ein sehr teurer, aber uninspirierter Star-Wars-Abklatsch mit einigen spannenden Action-Szenen, aber auch einigen wirklich hässlichen Momenten, die den ganzen Film trüben.

Die User-Reviews fallen übrigens auf beiden Plattformen teilweise deutlich besser aus als die Beurteilung der professionellen Kritiker. Auf Metacritic bekommt Rebel Moon von den Zuschauern eine Wertung von 5.7, auf Rotten Tomatoes sogar ganze 72 Prozent.

Hier gilt es aber auch zu beachten, dass nicht jeder, der eine Stimme abgegeben hat, den Film auch bereits sehen konnte. Ein klareres Bild gibt es dann spätestens zum Netflix-Release von Kind des Feuers in ein paar Tagen.

Was denkt ihr über Rebel Moon: Kind des Feuers? Habt ihr Lust, euch den Sci-Fi-Epos auf Netflix anzuschauen? Seid ihr große Fans von Zach Snyder? Oder hat euch der Film nach den ganzen negativen Kritiken verloren? Braucht Star Wars eurer Meinung nach überhaupt Konkurrenz? Schreibt uns eure Gedanken doch gerne in die Kommentare!