Rebel Moon: Die große Sci-Fi-Hoffnung 2023 startet jetzt früher bei Netflix - zumindest ein bisschen

Der Release von Rebel Moon - Teil 1: Die Narbenmacherin wurde um ein paar Stunden nach vorne gezogen. Bildquelle: Netflix

Ihr freut euch auf Rebel Moon? Dann haben wir vielleicht erfreuliche Nachrichten für euch! Die Betonung liegt auf vielleicht , denn Netflix zieht den Release der großen Sci-Fi-Hoffnung 2023 zwar um ein paar Stunden nach vorne, doch Zuschauer in Deutschland haben nur bedingt etwas davon.

Denn Rebel Moon startet jetzt am 22. Dezember 2023 um 4 Uhr nach deutscher Zeit bei Netflix. Von dieser Release-Verschiebung profitieren damit eigentlich primär US-Zuschauer, die jetzt schon am Vortag zur gemütlichen Abendstunde in Zack Snyders Sci-Fi-Universum aufbrechen dürfen.

Wann genau startet jetzt Rebel Moon - Teil 1?

Rebel Moon startet als Zweiteiler: Und ja, der vorgezogene Release bezieht sich ausschließlich auf Teil 1: Kind des Feuers. Denn Teil 2: Die Narbenmacherin folgt weiterhin erst nächstes Jahr, konkret am 19. April 2024. Der Film von Zack Snyder wurde auf zwei Parts aufgesplittet, die gemeinsam auf eine Laufzeit von über vier Stunden kommen.

Was steckt hinter dem früheren Release? Ursprünglich sollte Rebel Moon in den USA erst am 22. um Punkt 0 Uhr anlaufen, doch mit der vorgezogenen Veröffentlichung bricht Netflix eine eigene Tradition. Mit ziemlicher Sicherheit will der Streamingdienst so viel, wie nur geht, aus dem Launch des Sci-Fi-Zweiteilers herausholen, der ein Budget von 166 Millionen US-Dollar verschlungen hat.

So könntet ihr Story-Spoiler vermeiden: Vielleicht habt ihr aber ja noch vor der Arbeit, Uni oder Schule zwei Stunden und 14 Minuten Zeit, um Rebel Moon pünktlich zum Release zu gucken. Falls nicht: Meidet vielleicht soziale Netzwerke oder sogar das Internet allgemein, um nicht gespoilert zu werden, bis ihr euch selbst Rebel Moon widmen könnt.

Um was geht es in Rebel Moon überhaupt?

Rebel Moon war übrigens ursprünglich als Star-Wars-Film konzipiert, doch den wollten Disney und Lucasfilm nicht. Daraufhin ist Regisseur Zack Snyder (300, Watchmen, Batman v Superman) zu Netflix gegangen und hat sein eigenes Ding daraus gemacht.

Die Handlung dreht sich primär um einen Mond am Rande der Galaxis, der von der tyrannischen Mutterwelt unterdrückt wird. Eine junge Frau mit mysteriöser Vergangenheit will sich gegen die Besatzer zur Welt setzen und sammelt Krieger und Rebellen von fremden Planeten, um den Kampf gegen die Mutterwelt aufzunehmen.

Einen konkreten Eindruck von Rebel Moon vermittelt euch der offizielle Trailer:

3:03 Rebel Moon: Zack Snyders große Sci-Fi-Hoffnung für Netflix verrät im Trailer mehr zur Story

Mit an Bord sind Stars wie Sofia Boutella (The Kingsman), Ed Skrein (Deadpool), Ray Fisher (Justice League), Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy), Anthony Hopkins (Das Schweigen der Lämmer), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) und Bae Doona (Cloud Atlas).

Mehr dazu, was Netflix sonst noch Großes für Rebel Moon plant und was aktuell darüber hinaus im Sci-Fi-Kino passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Freut ihr euch über den vorgezogenen Release von Rebel Moon oder habt ihr letztendlich gar nichts von dem früheren Start? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den großen Sci-Fi-Zweiteiler von Regisseur Zack Snyder? Welches Projekt von Snyder ist euer bisheriger Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!