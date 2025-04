Rebel Moon: Zack Snyders große Sci-Fi-Enttäuschung wird doch noch fortgesetzt - aber nicht als Film

Trotz all dem Hass und der Häme gegenüber Rebel Moon bekommt nun Nemesis (Bae Donna) etwas mehr Liebe spendiert. Bildquelle: Netflix

Eigentlich wollte Zack Snyder mit Star Wars den Boden aufwischen, doch letztendlich entpuppte sich Rebel Moon lediglich als große Luftnummer. Gleich zwei verschiedene Fassungen des stundenlangen Sci-Fi-Zweiteilers lösten sowohl bei Kritikern als auch bei Netflix-Abonnenten maximal ein müdes Schulterzucken aus.

Seitdem ist es wie schon bei Army of the Dead verdächtig still um die ambitionierte Franchise-Zukunft von Rebel Moon geworden. Trotz großer Pläne für weitere Filme widmet sich Zack Snyder jetzt erst einmal anderen Projekten - wie zum Beispiel diesem Cop-Thriller.

Wer sich trotzdem für Rebel Moon begeistern kann, für den gibt es jetzt zumindest ein kleines Trostpflaster. Denn gerade erst wurde ein neuer Prequel-Comic enthüllt, der sich der Vorgeschichte von einem fairerweise recht coolen Charakter widmet: Nemesis - dargestellt von Bae Doona (Kingdom, Cloud Atlas).

Mehr Rebel Moon - aber nicht auf Netflix

Der Comic des Titan-Verlags widmet sich der Cyborg-Schwertkämpferin, bevor sie sich der Crew von Kora (Sofia Boutella) und Co. angeschlossen hat. Für die Geschichte ist Autorin Gail Simone (Secret Six, Deadpool) verantwortlich, während Federico Bertoni die Zeichnungen übernimmt.

Die Handlung wird als actionlastige Badass-Story im Stil eines Rache-Westerns beschrieben, in der sich eine unschuldige Frau auf die Suche nach den imperialen Soldaten begibt, die ihre Familie abgeschlachtet haben (via Variety).

Rebel Moon: Nemesis soll am 16. Juli 2025 erscheinen.

2:28 Rebel Moon: Im Trailer zu Zack Snyders Director's Cut geht es so blutig zu wie in 300

Autoplay

Übrigens handelt es sich bei Nemesis freilich nicht um den ersten Comic, der zu dem Netflix-Zweiteiler veröffentlicht wurde. Anfang 2024 releaste Titan ebenfalls Rebel Moon: House of the Bloodaxe, der sich den von Ray Fisher und Cleopatra Coleman dargestellten Widerstandskämpfern widmete.

Ob Rebel Moon jemals in Film- oder Serienform fortgesetzt wird, ist aktuell nicht bekannt. Für weitere Abenteuer gab es zwar große Pläne, aus denen auch Zack Snyder kein Geheimnis machte. Allerdings ist es darum schon lange verdächtig still geworden, während Netflix mit der bisherigen Bilanz zu Rebel Moon alles andere als zufrieden sein dürfte.