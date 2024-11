Kein Rebel Moon 3 und kein Army of the Dead 2: Der nächste Netflix-Film von Zack Snyder steht fest

Wie geht es nach Army of the Dead, Rebel Moon und Twilight of the Gods mit Zack Snyder und Netflix weiter? Darauf kennen wir jetzt die Antwort. Bildquelle: Netflix

Für Netflix sollte Zack Snyder eigentlich schon zwei große Film-Universen aus dem Boden stampfen. So richtig gezündet hat aber keines davon. Während Army of the Dead 2 sogar schon als tot gilt, dürften die Chancen auf Rebel Moon 3 auch gar nicht mal so gut stehen.

Denn sowohl der Grundstein für das geplante Zombie-Franchise als auch der des ambitionierten Star-Wars-Konkurrenten kamen weder bei Kritikern noch bei Zuschauern allzu gut an. Trotzdem hält Netflix weiterhin an Zack Snyder fest, der jetzt an seinem neuesten Film arbeitet.

Der neue Netflix-Film von Zack Snyder wird ein Polizei-Thriller

Damit backt der Regisseur von Watchmen, 300, Batman v Superman oder Justice League nun wesentlich kleinere Brötchen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, handelt es sich um einen Action-Thriller, der sich um in Los Angeles stationierte Polizisten dreht, die sich zwischen Gesetz und Moral zu entscheiden haben .

Es geht diesmal also um keine Superhelden, Super-Zombies oder ein ganzes Sci-Fi-Universum.

Dafür schreibt Snyder gemeinsam mit Kurt Johnstad das Drehbuch, die schon zusammen an dem Drehbuch zu 300 gearbeitet hatten. Für die Produktion des noch titellosen Films sind Zack Snyder sowie dessen Frau Deborah Snyder verantwortlich.

Zu Snyders neuestem Film bleiben zum aktuellen Zeitpunkt ein paar wichtige Fragen offen. So gibt es keinen finalen Titel oder einen Release-Termin. Da Planung und Umsetzung gerade erst anlaufen, dürfte die Veröffentlichung noch einige Zeit auf sich warten lassen. Welche Darsteller für das Projekt infrage kommen, ist ebenfalls nicht bekannt.

2:28 Rebel Moon: Im Trailer zu Zack Snyders Director's Cut geht es so blutig zu wie in 300

Autoplay

Zuletzt veröffentlichte Zack Snyder seine animierte TV-Serie Twilight of the Gods bei Netflix, die bei Kritikern und Zuschauern wesentlich besser ankommt, als zum Beispiel Rebel Moon oder Army of the Dead: Auf Rotten Tomatoes pendeln sich die durchschnittlichen Wertungen im oberen 70er-Bereich ein.

Ob es irgendwann mit Rebel Moon weitergeht, steht derweil in den Sternen. So hat Zack Snyder zwar große Pläne für weitere Filmfortsetzungen, mittlerweile ist es jedoch verdächtig still darum geworden. Es ist nicht auszuschließen, dass das Sci-Fi-Universum wie Army of the Dead zuvor klammheimlich seinen Tod stirbt.