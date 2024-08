Netflix stampft Zack Snyders Zombie-Franchise ein - das war's für Army of the Dead 2 und eine fast fertige Serie

Kein Planet of the Dead und auch kein Army of the Dead: Lost Vegas. Zack Snyders Zombie-Universum kehrt nicht von den Toten zurück. Bildquelle: Netflix

Erinnert ihr euch an Army of the Dead? Für sein Zombie-Franchise hatte Zack Snyder große Pläne und dafür von Netflix Millionen in die Hand gedrückt bekommen. Wie auch bei Rebel Moon waren gleich mehrere Filme, TV-Serien und Spin-Offs geplant - doch daraus wird offenbar jetzt nichts mehr.

Wie TheWrap berichtet, hat Netflix sämtliche Pläne für weitere Fortsetzungen zu Army of the Dead eingestampft. Damit bleibt es bei dem ursprünglichen Film von Zack Snyder persönlich und dem Prequel Army of Thieves, den Matthias Schweighöfer inszenierte - beide Filme kamen im Jahr 2021 heraus.

Netflix lässt Army of the Dead tot und begraben

Zu Army of Dead war unter anderem eine direkte Fortsetzung mit dem Titel Planet of the Dead geplant. Außerdem sollte ebenfalls eine animierte Prequel-Serie mit dem Untertitel Lost Vegas herauskommen, die sogar nahezu fertiggestellt war. Ende 2023 bestätigte Snyder (via TotalFilm) persönlich, dass die Serie nicht mehr kommt, obwohl die Animationen und Tonaufnahmen bereits fertig waren.

Warum genau Netflix Army of the Dead in die Tonne schmeißt, ist nicht offiziell bekannt. Es lässt sich lediglich darüber spekulieren, dass beide veröffentlichten Filme nie auf die angestrebten Zahlen und die entsprechende Reichweite kamen. Kritiker und Fans bewerteten Army of the Dead maximal mittelmäßig: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film auf 67 Prozent, bei Metacritic sind es sogar nur 57.

3:03 Army of the Dead: Offizieller Trailer zu Zack Snyders Zombie-Film für Netflix

Trotzdem arbeiten Zack Snyder und Netflix weiterhin zusammen. Mit seinem mehrteiligen Sci-Fi-Epos Rebel Moon versuchte der Regisseur von Filmen wie 300, Watchmen oder Man of Steel sein eigenes Star Wars ins Leben zu rufen. Wenn es nach den Pressevertretern geht, ist dieser Versuch massiv gescheitert und dabei können selbst der Director’s Cut wenig retten.

Als Nächstes startet am 19. September 2024 Snyders Animationsserie Twilight of the Gods bei Netflix, die sich die nordische Mythologie zum Vorbild nimmt. Ob und in welcher Form der Regisseur und der Streaming-Dienst weiter zusammenarbeiten, bleibt derweil noch offen.

An ambitionierten Plänen für mehr Rebel Moon würde es Zack Snyder beispielsweise nicht mangeln. Doch es ist nicht auszuschließen, dass die ein ähnliches Schicksal wie Army of the Dead 2 ereilt.

Habt ihr Army of the Dead und Army of Thieves gesehen und wenn ja, wie gut haben euch die beiden Filme gefallen? Hättet ihr gerne mehr aus Zack Snyders Zombie-Universum gesehen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!