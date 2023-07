Sieht aus wie Star Wars, ist es aber nicht: Warum Zack Snyders Rebel Moon sein eigenes Ding wird

Kein Star Wars, aber dann doch irgendwo Star Wars. Die Parallelen zwischen Zack Snyders Rebel Moon und dem Krieg der Sterne kommen nicht von ungefähr. Bildquelle: Netflix

Rebel Moon sieht wie ein Star Wars-Film aus, wird aber keiner. Das hat gute Gründe. Denn ursprünglich war Zack Snyders SciFi-Epos für Netflix tatsächlich als Teil des Krieg der Sterne-Universums geplant - so weit, so bekannt.

Jetzt erklärt der Regisseur von Filmen wie Batman v Superman, 300 oder Watchmen, wo seine Arbeit an Rebel Moon angefangen hat und warum sein Pitch bei Disney und Lucasfilm gescheitert ist. Im Interview mit Empire verrät Snyder: