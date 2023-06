Rebel Moon sollte mal ein Star Wars-Film werden: Zack Snyders Netflix-Zweiteiler hat jetzt einen Release-Termin

Sollte mal Star Wars werden: Rebel Moon von Regisseur Zack Snyder. Bildquelle: Netflix

Disney und Lucasfilm hatten kein Interesse an Rebel Moon, jetzt macht Zack Snyder sein eigenes Ding daraus: Ursprünglich als Idee für einen düsteren Star Wars-Film gedacht, startet der SciFi-Zweiteiler am 22. Dezember 2023 auf Netflix. Jetzt gibt es neben einem Release-Termin neue Bilder und ein Behind-the-Scenes-Video.

Um was geht’s in Rebel Moon?

Dune und Star Wars lassen grüßen: Rebel Moon basiert auf keiner bereits bestehenden Marke, erinnert aber offensichtlich an zwei große SciFi-Vorbilder. Ein Mond am Rande der Galaxis wird von einem gewalttätigen Herrscher namens Balisarius (Ed Skrein) unterdrückt. Dabei steht eine junge Frau mit mysteriöser Vergangenheit namens Kora (Sofia Boutella) im Mittelpunkt, die eine Armee zum Kampf gegen den Tyrannen versammelt.

Der Cast: Neben Boutella (The Kingsman, Die Mumie) und Skrein (Deadpool, Game of Thrones) sind außerdem noch Darsteller wie Ray Fisher (Justice League), Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy), Anthony Hopkins (Das Schweigen der Lämmer), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) oder Jena Malone (The Neon Demon) involviert.

Was ihr sonst zu Rebel Moon wissen solltet

Das zeigen neue Bilder und ein Video: Während ein richtiger Trailer noch auf sich warten lässt, gibt es zumindest schon mal erste Bilder (oben) ein offizielles Poster (ganz oben) und ein ausführliches Behind-the-Scenes-Video (wie folgt).

2:38 Rebel Moon will der nächste richtig große Sci-Fi-Phänomen werden - bei Netflix und als Rollenspiel!

Release in zwei Teilen: Rebel Moon wird am 22. Dezember 2023 auf Netflix starten - allerdings nicht komplett. So wurde der Film auf zwei Parts aufgesplittet und dann auch noch in jeweils unterschiedlichen Schnittfassungen: eine für ein jüngeres und eine für ein erwachseneres Publikum.

Ursprünglich war Rebel Moon über drei Stunden lang, da Zack Snyder aber nichts Rausschneiden will, ist jetzt eben ein Zweiteiler geplant. Wann die zweite Hälfte folgt, ist noch nicht bekannt, allerdings will uns der Regisseur von Filmen wie Batman v Superman, Army of the Dead oder Watchmen nicht zu lange warten lassen.

Apropos Star Wars und Dune …

