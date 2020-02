Die 2000er haben angerufen und wollen ihre Kontroverse zurück: Modder haben für Red Dead Redemption 2 eine neue Version der berüchtigten Hot-Coffee-Mod entwickelt. Damit ist es möglich, als Protagonist Arthur Morgan Prostituierte »auf einen heißen Kaffee einzuladen« oder - präziser formuliert - mit ihnen Sex zu haben.

Publisher Take-Two und Entwickler Rockstar Games sind von dieser Mod jedoch gar nicht begeistert: Wie PCGamesN berichtet, wurden die verantwortlichen Modder bereits kontaktiert und dazu aufgefordert, die Mod offline zu nehmen. Ansonsten drohen rechtliche Konsequenzen für die Hobby-Entwickler Allerdings weigern die sich aktuell, das Projekt offline zu nehmen.

Modder widersetzen sich Publisher

So erklärt Mit-Schöpfer der Mod Unlosing, dass seine Mod »keine Nacktheit und keine Modelle von nackten Charakteren verwendet«, sondern Assets, die bereits Teil von Red Dead Redemption 2 sind. Für die Hot-Coffee-Mod wurden Animationen und Sound-Dateien verwendet, die in dieser Form auch im Spiel vorkommen.

Die Animationen stammen beispielsweise aus der Mission, in der sich Arthur und Lenny in der Bar in Valentine betrinken, während »die Stöhnlaute lediglich die Geräusche sind, die [Charaktere] von sich geben, wenn sie verletzt werden«. Außerdem wirkt sich die Modifikation »nicht auf den Multiplayer-Modus Red Dead Online aus«.

Ist die Mod regelkonform?

Theoretisch sollte damit die Hot-Coffee-Mod geduldet werden, wenn man auf Rockstars offiziellen Leitfaden für die Verwendung von Mods in Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online blickt. Die explizite Natur dieses Fan-Projekts und Take-Two's schlechte Erfahrungen mit Hot-Coffee-Mods dürfte dem Publisher jedoch viel eher ein Dorn im Auge sein.

Außerdem hat der GTA-Entwickler in diesem Statement bereits kommuniziert, dass es sich dabei um »keine allgemeingültige Billigung, Genehmigung oder Ermächtigung irgendeines Third-Party-Projekts« handelt.

Entsprechend wäre es durchaus möglich, dass Take-Two und Rockstar zu rechtlichen Konsequenzen greifen, sollten sich die Modder weiterhin weigern, das Hot-Coffee-Projekt für Red Dead Redemption 2 offline zu nehmen.

Hot Coffee kostete Take-Two bereits Millionen

Dass Take-Two kein Fan der Hot-Coffee-Mod für Red Dead Redemption 2 ist, dürfte niemanden überraschen: Als durch Hacks in GTA: San Andreas das Minispiel »Hot Coffee« ans Tageslicht gefördert, hatte dies schwerwiegende Konsequenzen für den Publisher.

So wurde im Quellcode ein Abschnitt entdeckt, der Protagonist CJ ermöglichte, im Zuge eines Minispiels Sex mit einer seiner Freundinnen zu haben. Das Feature wurde kurz vor der Veröffentlichung von GTA: San Andreas gekickt, durch Modifizierungen jedoch wieder spielbar gemacht.

Dies zog jedoch eine Kontroverse in Bezug auf die Darstellung von Sex und sexuellen Inhalten in Videospielen nach sich, weswegen sich die ESRB (Entertainment Software Rating Board) dazu entschloss, die Altersfreigabe von GTA: San Andreas nachträglich anzuheben.

Aufgrund dieses »Adults Only«-Prädikats war das Rockstar-Spiel teilweise nicht mehr käuflich zu erwerben, weswegen sämtliche Hot-Coffee-Inhalte mit einem nachträglichen Patch entfernt wurden, um die Entscheidung der ESRB rückgängig zu machen.

Folge der Hot-Coffee-Kontroverse war jedoch ein teurer Rechtsstreit, der Take-Two bis zu 24 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Rockstar-Mitbegründer Dan Houser blickte auf diese Zeit eher missmutig zurück und verriet in einem Interview mit Guardian, dass es eine »auslaugende«, »unangenehme« und »schwierige Zeit für die Firma« war.

Dass Take-Two und Rockstar nicht an einer Wiederbelebung der Hot-Coffee-Mod interessiert sind - auch wenn die von Red Dead Redemption 2 nie Teil des ursprünglichen Spiels war - sollte entsprechend niemanden verwundern.