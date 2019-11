Die Welt von Red Dead Redemption 2 ist riesig und fordert den Entdecker in uns richtig heraus. Wenn wir entsprechend nach etwas Ausschau halten, das nicht leicht zu finden ist, kann es gut passieren, dass wir uns dumm und dämlich suchen.

Eine detaillierte interaktive Map zu Red Dead 2 will diesem leidlichen Umstand ein Ende bereiten. Auf einer zoombaren Karte findet ihr unzählige Markierungen für die begehrten Gegenstände in Rockstars neuestem Western-Epos. Darunter Collectibles, legendäre Tiere und Fische, Schätze, Raubüberfälle und Geschäfte aller Art. Auch die Orte für Camps im MMO-Modus Red Dead Online sind verzeichnet.

So nutzt ihr die Karte richtig

Sucht ihr etwa nach einem bestimmten Revolver in Red Dead Redemption 2, gebt ihr den Suchbegriff einfach in die Suchleiste ein, woraufhin euch die Karte den Fundort ausspucken wird. Die Suche ist sogar intelligent genug, um zusätzlich relevante Orte anzuzeigen, wie etwa den Standort von Waffenhändlern.

Cooles Feature: Wenn ihr euch auf der Website registriert, entfaltet die Map ihre interaktiven Features erst richtig. Ihr könnt dann etwa bereits gefundene Items abhaken und so euren Fortschritt stets im Auge behalten. Auch das Hinzufügen eigener Orte ist möglich. Vergesst dabei nur nicht zu speichern, sonst sind eure Eingaben beim Schließen der Website futsch.

Wer kostenpflichtig auf Pro upgradet, bekommt zusätzliche Features. Dann werden die Aufgaben für Madam Nazar in Red Dead Online in einem extra Tab aufgelistet. Passionierte Jäger erhalten zudem Zugriff auf die Heatmaps zu Tier-Spawnpunkten. Letzteres Feature befindet sich allerdings noch in der Beta. Das Pro-Upgrade kostet 5 US-Dollar und beinhaltet die App-Version der RDR-2-Map für iOS und Android.

Verantwortlich für die interaktive Karte zu Red Dead Redemption 2 ist Map Genie. Die Coder haben bereits interaktive Karten zu mehreren Spielen entwickelt, darunter Borderlands 3, The Outer Worlds und Fallout 76.

