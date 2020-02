Regions of Ruin gratis bei Gamestar Plus - Überraschend gute 2D Open-World

Gratis-Spiel des Monats

Das goldene Zeitalter der Zwerge ist vorbei: In einer vom Krieg zerstörten Welt versucht ihr, euer Volk neu aufzubauen. Damit das gelingt fangt ihr erst mal klein an und baut ein erstes Lager. Um das auszubauen zieht ihr in die 2D-Welt hinaus um Ressourcen zu sammeln, andere Zwerge zu retten und Monster zu besiegen. Während eure Basis wächst, kommen auch immer mehr Neuankömmlinge; eine Baracke zieht etwa Krieger an, die euch auf euren Feldzügen unterstützen können. Errichtet ihr eine Schmiede kommen, nun ja, Schmiede.

Sammeln, Bauen, Kämpfen

Während eurer Streifzüge trefft ihr auch auf jede Menge Feinde. Im Kampf ist taktisches Vorgehen gefragt: schlagt ihr auf den Schild eines blockenden Gegners, seid ihr für kurze Zeit betäubt. Wenn ihr getroffen werdet, könnt ihr Wunden erleiden, die z. B. eure Bewegungsgeschwindigkeit verringern. Mit einem perforierten Hintern läuft es sich nicht leicht! Das Spielprinzip erinnert, laut den Entwicklern und der Steam-Community, an Spiele wie Kingdom oder Dwarf Fortress.

Das erwartet euch in Regions of Ruin

Eine Vielzahl von Haupt- und Nebenquests

Durchdachtes Kampfsystem mit Level-System

Persönlicher Kampfstile dank Skill-Bäumen

Umfangreiche Beute und seltene Gegenstände

Schmiede deine eigene Ausrüstung und schürfe nach Ressourcen

Erkunde die per Hand erstellte offene Welt

Basebuilding - Baue das Reich der Zwerge wieder auf

Befreie und rekrutiere Zwerge für deine Gemeinde (rette sie vor dem Aussterben!)

Entsende Arbeiter zur Rohstoffgewinnung

Stelle Söldner ein, um im Kampf zu helfen

