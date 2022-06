40 Jahre nach der Gründung von Lucasfilm Games kehrt eine der legendärsten Spielereihen des Studios zurück: Mit Return to Monkey Island arbeiten Ron Gilbert und Dave Grossmann, zwei der Originalentwickler von The Secret of Monkey Island, an einem weiteren Teil der urkomischen Adventure-Reihe.

Wem in diesem Zusammenhang der Satz »Du kämpfst wie eine Kuh!« in den Sinn kommt, der weiß natürlich: Humor funktioniert am besten, wenn man die Sprache dahinter versteht. Und dementsprechend fragten sich zur Ankündigung des Nachfolgers viele Monkey-Island-Fans, ob Return to Monkey Island auch auf Deutsch mit übersetzter Sprachausgabe erscheint.

Was wir bisher über Spiel und Story wissen, hat Serien-Fan Jonas Gössling für euch im emotionalen Video zusammengefasst:

Das sagt Lucasfilm zur Übersetzung

Im Interview mit Lucasfilm Games haben wir bei GameStar genau diese Frage nach der Übersetzung nun Executive Producer Craig Derrick gestellt. Seine Antwort macht deutschen Fans Hoffnung:

»Wir planen, das Spiel zunächst in einer Reihe von Sprachen zu lokalisieren, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wir können bestätigen, dass wir immer nach Wegen suchen, um unseren Fans ein großartiges Spielerlebnis zu bieten, insbesondere durch die Lokalisierung der Spielinhalte. Ähnlich wie bei den Fragen der Fans, ob sie endlich das Geheimnis von Monkey Island erfahren werden, müssen unsere deutschen Fans auf weitere Updates zur Sprachausgabe näher am Release des Spiels warten. Aber wir sind sicher, dass viele von euch nicht enttäuscht sein werden.«

Demnach wird das neue Spiel von Entwickler Terrible Toybox also zumindest mit deutschen Texten erscheinen. Eine konkrete Aussage zur deutschen Sprachausgabe vermeidet Derrick zwar noch, deutet aber zumindest an, dass dies im Rahmen des Möglichen liegt.

Was Craig Derrick, Ron Gilbert und Dave Grossmann sonst noch für Details zu Return to Monkey Island verraten hat, lest ihr im großen, aktualisierten Interview, das GameStar deutschlandexklusiv führen konnte:

Aktuell ist für Return to Monkey Island ein Release im Jahr 2022 geplant, allerdings hat Terrible Toybox bislang außer einem kurzen Trailer und einigen Screenshots noch nichts aus dem Spiel gezeigt. Im Podcast zu Monkey Island sprechen wir darüber, wie der neue Teil an die legendären Vorgänger anknüpfen kann.

Klar ist indess, dass ihr im Adventure wieder nach Melee Island zurückkehren werdet und die Handlung an das Ende von Teil 2 anschließt; die Ereignisse der Nachfolger werden dabei größtenteils ignoriert. Mit weiteren Details zur Handlung, wiederkehrenden Figuren und dem Gameplay (kommt das Verben-Interface zurück?) hält sich Terrible Toybox dagegen bedeckt.