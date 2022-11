Return to Monkey Island endlich mit deutscher Sprachausgabe - und das schon sehr bald

Hervorragende Neuigkeiten für Adventure-Fans: Return to Monkey Island bekommt endlich eine deutsche Sprachausgabe! Und auf die müssen wir gar nicht lange warten, das entsprechende Update erscheint schon nächste Woche - genau genommen am 8. November 2022.

Unser GameStar-Test zu Return to Monkey Island: Falls ihr eine deutschsprachige Vertonung für Return to Monkey Island sehnsüchtig vermisst habt, werft kurz vor deren Release vielleicht nochmal einen Blick in unsere ausführliche Review mitsamt Testvideo:

157 55 Guybrush lebt – und wie! Return to Monkey Island im Test

Guybrush und Co. sprechen bald auch deutsch

Doch nicht nur das: Spieler von Return to Monkey Island dürfen sich nicht nur auf eine deutsche Vertonung freuen, sondern ebenso auf die Rückkehr von Norman Matt freuen. Dem Synchronsprecher, der … Held Guybrush Threepwood bereits in vorangegangenen Abenteuern seine deutsche Stimme lieh.

Die deutsche Sprachausgabe geht Hand in Hand mit dem NextGen-Release von Return to Monkey Island. Das Adventure ist nämlich schon seit dem 19. September für PC und die Nintendo Switch verfügbar, wird aber erst zum 8. November für Playstation 5 und Xbox Series X/S nachgeliefert.

Leider haben die Entwickler von Terrible Toybox noch keinen Vorgeschmack auf die deutsche Vertonung von Return to Monkey Island geliefert. Dafür gibt es zumindest einen neuen Trailer zum Adventure, der uns nochmal mehr von den hervorragenden englischen Sprechern hören lässt:

Bisher konnte Return to Monkey Island lediglich deutsche Texte und eine hervorragende englische Vertonung vorweisen. In unserem Test zum Adventure haben wir eine deutsche Sprachausgabe definitiv vermisst - das kommende Update könnte diesen Kritikpunkt allemal ausmerzen. Um das zu beurteilen, müssen wir aber erstmal den 8. November abwarten.

Die wichtigsten Infos zu Return to Monkey Island

Ihr braucht Hilfe zu Return to Monkey Island? Dann können wir euch natürlich weiterhelfen! In unserer Komplettlösung verraten wir euch, wie ihr alle Rätsel des Adventures auch im schweren Modus knacken könnt. Außerdem haben wir ebenso eine Übersicht zu allen Achievements und Trivia-Fragen im Detail für euch.

Warum sich Möchtegern-Pirat Fabiano bei euch entschuldigen muss - und was das mit Monkey Island zu tun hat - erfahrt ihr übrigens in der folgenden Ausgabe unseres GameStar-Podcasts:

Link zum Podcast-Inhalt

Habt ihr Return to Monkey Island bereits gespielt? Oder wolltet ihr euch bis zu einer Nachlieferung der deutschen Sprachausgabe gedulden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!