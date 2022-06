Return to Monkey Island steht schon vor Release in der Kritik, vor allem wegen der Wahl des Artdesigns. Einige Kritiker bleiben dabei offenbar nicht sachlich und greifen die Macher des Point&Click-Adventures persönlich an. Industrielegende Ron Gilbert zieht nun harte Konsequenzen und kündigt an, fortan keine Neuigkeiten zum Spiel mehr öffentlich zu teilen.

Seine genauen Worte im persönlichen Blog, auf Twitter festgehalten von Dominic Armato (dem Sprecher des Protagonisten Guybrush Threepwood), lauten:

Ich schalte die Kommentare ab. Leute sind einfach gemein und ich muss Kommentare mit persönlichen Angriffen löschen. [Return to Monkey Island] ist ein fantastisches Spiel und das Team ist sehr stolz darauf. Spiele es oder spiele es nicht, aber ruiniere es nicht für alle anderen. Ich werde nicht mehr über das Spiel schreiben. Die Freude am Teilen wurde mir genommen. Ron Gilbert

Wertvolle Kritik vs. schlechtes Benehmen

Dominic Armato betont, dass auch zahlreiche durchaus leidenschaftliche, aber zivilisierte Debatten über Return zu Monkey Island geführt werden. Aber die Kommentare im Blog von Ron Gilbert bezeichnet er als totale Shitshow .

Die Stimme von Guybrush Threepwood übertreibt keineswegs. Ein Ausschnitt des unerträglichen Verhaltens einiger Nutzer ist auf Reddit nachzulesen. Aber wir müssen euch warnen, denn die Kommentare sind wirklich aus der untersten Schublade menschlicher Umgangsformen.

Lasst euch nicht runterziehen, genießt lieber ein schönes Interview: Unser Redakteur Peter Bathge spricht mit Ron Gilbert, Dave Grossman und Craig Derrick über die besonderen Herausforderungen bei der späten Neuauflage des geliebten Klassikers.

Worin besteht die Kritik?

Einige Personen scheinen sich nicht mit dem visuellen Design von Return to Monkey Island anfreunden zu können. Wie das Titelbild dieses Artikels zeigt, setzen die Entwickler auf einen stilisierten Comic-Look, der künstlerisch nicht allzu weit von den Neuauflagen ab 2009 angesiedelt ist, dabei aber stärker überzeichnet wirkt.

Nichtsdestoweniger gibt es absolut keine Rechtfertigung für persönliche Angriffe, Beleidigungen oder Drohungen jeglicher Art. Leider handelt es sich um ein Phänomen, das im Internet mit trauriger Regelmäßigkeit auftritt.

Unser Redakteur Fabiano Uslenghi vertritt in seiner Kolumne eine klare Haltung: Dieses Spiel ist mir zu wichtig, um es wegen der Grafik zu verteufeln .

