Rick and Morty: Der Release-Termin von Staffel 8 steht offiziell fest - auch für Deutschland

Noch sind wir nicht bei 100 Staffeln von Rick and Morty angekommen, doch wir befinden uns auf einem guten Weg. Bildquelle: Adult Swim

Bald darf ein dezent exzentrischer Wissenschaftler wieder seine Catchphrase Bitte helft mir, ich habe große Schmerzen (oder auch: Wubba Lubba Dub Dub ) zum Besten geben: Staffel 8 von Rick and Morty hat einen offiziellen Release-Termin und auch Fans in Deutschland müssen nicht mehr allzu lange warten.

Wann startet Staffel 8 von Rick and Morty?

Wie der US-Sender Adult Swim offiziell bekannt gegeben hat, geht die achte Season der kultigen Sci-Fi-Serie am 25. Mai in die nächste Runde. Schön und gut, aber was bedeutet das für den Release bei uns?

Keine Sorge, in Deutschland geht es ebenfalls zeitnah los. Warner TV Comedy (ehemals TNT Comedy) hat für hierzulande einen zeitnahen Release verkündet:

Staffel 8 von Rick and Morty startet bei uns am Montag, den 26. Mai um 22:15 Uhr nach deutscher Zeit .

. Dabei zeigt Warner TV Comedy im Adult-Swim-Block die Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Danach folgt wöchentlich (also immer montags zur selben Zeit) jeweils eine weitere der insgesamt zehn Folgen von Staffel 8.

Wann die achte Season von Rick and Morty im Streamingprogramm von Netflix landet, ist derweil noch nicht bekannt.

1:11 Rick and Morty suchen im ersten Teaser zu Staffel 8 den intergalaktischen Osterhasen

Autoplay

Wie kann ich Warner TV Comedy empfangen?

Warner TV Comedy lässt sich nicht einzeln beziehungsweise direkt abonnieren.

Um auf das Programm von Warner TV Comedy zuzugreifen, benötigt ihr ein Abonnement bei einem Pay-TV-Anbieter. Dafür kommen zum Beispiel Wow, Magenta TV oder Waipu TV infrage, die jeweils über eigene Preis- und Abo-Modelle verfügen. Die jeweiligen Kosten belaufen sich auf circa sechs bis 15 Euro pro Monat.

Mehr Infos zu den jeweiligen Anbietern und wie ihr darüber Zugriff auf Warner TV Comedy bekommt, findet ihr im offiziellen FAQ.

Übrigens soll Rick and Morty circa 100 Staffeln lang laufen. An diesem Plan hält der Co-Schöpfer der Sci-Fi-Serie Dan Harmon auch ohne seinen ehemaligen Kollegen Justin Roiland weiterhin fest: Nach Vorwürfen und einer Anklage wegen häuslicher Gewalt trennte sich der US-Sender Adult Swim von Roiland. (Alle Infos zu dem Thema könnt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.)

Während die Macher von Rick and Morty aktuell also gar nicht an ein Ende denken, steht das Finale einer weiteren Sci-Fi-Serie für 2025 fest: Solar Opposites bekommt dieses Jahr noch eine sechste, aber finale Staffel.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.