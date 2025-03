Eine der besten Alternativen zu Rick and Morty läuft bei Disney Plus - jetzt steht das Ende der Sci-Fi-Serie fest

Das Ende von Solar Opposites steht noch für 2025 an! Bildquelle: Disney/Hulu

Für Fans von Solar Opposites gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht:

Die gute: Staffel 6 soll noch Ende 2025 starten.

Die schlechte: Season 6 wird die letzte sein - danach ist mit der Serie Schluss.

Ein konkreter Release-Termin ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Ebenso bleibt abzuwarten, wie schnell der Deutschland-Release auf die Veröffentlichung in den USA folgt.

Dort läuft Solar Opposites beim Streamingdienst Hulu. Hierzulande werdet ihr aber auf Disney Plus fündig, wo aktuell alle fünf Staffeln der animierten Sci-Fi-Serie verfügbar sind.

Für Fans von Rick and Morty definitiv einen Blick wert

Und wenn ihr Rick and Morty liebt, aber Solar Opposites bisher nicht auf dem Schirm hattet, solltet ihr das unbedingt nachholen! Beide Sci-Fi-Serien schlagen humoristisch in eine ziemlich ähnliche Kerbe - was bei einem der ursprünglichen Serien-Schöpfer aber keine Überraschung darstellt.

Solar Opposites wurde von Mike McMahan gemeinsam mit Justin Roiland geschaffen - dem Co-Schöpfer von Rick and Morty. (Nach Vorwürfen und einer Anklage wegen häuslicher Gewalt verabschiedeten sich aber beide Sci-Fi-Produktionen von Roiland).

Trotzdem unterscheidet sich Solar Opposites spürbar von Rick and Morty, indem sich die Serie zum Beispiel selbst nicht ganz so ernst nimmt. Allgemein ist die Geschichte der beiden Aliens Korvo und Terry nicht ganz so nihilistisch oder pessimistisch, sondern eher das Gegenteil.

1:30 Offizieller Trailer zur Sci-Fi-Animationsserie Solar Opposites

Autoplay

Worum es in Solar Opposites überhaupt geht? Die Animationsserie dreht sich um eine vierköpfige Familie von Außerirdischen, die nach der Zerstörung ihres Heimatplaneten auf der Erde eine Bruchlandung hinlegt.

Korvo, Terry und ihre Replikanten (also Klone) Jesse und Yumyulack versuchen sich auf ihrer neuen Heimat zurechtzufinden und ihren sogenannten Pupa großzuziehen. Der kleine und ziemlich niedliche Supercomputer soll nämlich irgendwann seine wahre Form erreichen und die Erde terraformen.

Fast schon spannender fällt aber eigentlich der Subplot der sogenannten Wall aus, doch darüber wollen wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten …

Solar Opposites kann sich mit ziemlich ordentlichen Wertungen schmücken. Auf Rotten Tomatoes steht der Kritikerdurchschnitt bei sagenhaften 98 Prozent, während sich Zuschauer mit 80 Punkten nur etwas weniger euphorisch zeigen.

In Deutschland findet ihr alle fünf bisher erschienenen Staffeln von Solar Opposites bei Disney Plus im Streaming-Abo.