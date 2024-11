Der »Vater« von Alien will es nochmal wissen: Ridley Scott arbeitet mit 86 Jahren an neuem Film

Ridley Scott kehrt zu Alien zurück - vollendet er damit vielleicht sogar seine Prometheus-Storyline? Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Es lässt sich guten Gewissens behaupten: Ridley Scott ist nicht mehr der Jüngste. Trotzdem denkt der legendäre Regisseur mit 86 Jahren gar nicht erst an die Rente, sondern ballert einen Film nach dem anderen raus.

Auf Napoleon folgt am 14. November 2024 Gladiator 2. Und derweil arbeitet Scott aktuell nicht nur an Gladiator 3, sondern auch an einem neuen Alien-Film. Das geht aus einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter hervor.

Viele offene Fragen zu Ridley Scotts neuen Alien-Film

Dabei soll es sich übrigens nicht um die direkte Fortsetzung zu Alien: Romulus handeln, die Fede Alvarez verantwortet. Nein, Ridley Scott entwickelt ein völlig neues Alien-Projekt, zu dem im Moment aber so gut wie gar nichts bekannt ist.

So bleibt offen, ob Scott dabei persönlich die Regie führt. Und natürlich auch, um was sich der neue Film drehen soll, für wann der Kinostart geplant ist und welche Darsteller dafür infrage kommen. Diesbezüglich müssen sich Fans also erstmal in Geduld üben.

Ridley Scott verantwortete natürlich 1979 den allerersten Alien, der bis heute zu den besten Sci-Fi/Horror-Filmen aller Zeiten zählt. Allerdings kehrte der Regisseur erst 2012 mit Prometheus zu dem Franchise zurück und schob 2017 die direkte Fortsetzung Alien: Covenant nach.

2:26 Alien: Covenant - Trailer: Die Aliens sind im Prometheus-Sequel zurück

Beide Filme blieben an den Kinokassen aber eher hinter den Erwartungen zurück und sorgten unter Fans für ausufernde Diskussionen. Seine geplante Prometheus-Trilogie vollendete Ridley Scott damit nie, stattdessen erschien mit Romulus erst 2024 ein neuer Teil der Alien-Reihe.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Ich habe wirklich lange gebraucht, um mit Prometheus und Alien: Covenant warm zu werden. Doch mittlerweile weiß ich die Vision, die Ridley Scott für seine beiden kontrovers diskutierten Alien-Filme hatte, immer mehr zu schätzen. Beide Streifen sind bei Weitem nicht perfekt, aber können definitiv ihre ganz eigenen Stärken vorweisen. So zum Beispiel die Suche nach dem Ursprung der Menschen, die mit philosophischen Aspekten gespickt und gewürzt sind. Allen voran Michael Fassbender als Android David fesselt mich zu jeder seiner Bildschirmminuten an den Bildschirm.



Mit Ridley Scotts Rückkehr zu Alien hoffe ich nun die leise Hoffnung, dass die Prometheus-Trilogie vielleicht doch noch zu Ende erzählt werden könnte. Gerade weil Alien: Romulus auch ein paar Ideen und Aspekte davon aufgreift. Hier könnten Scott und Fede Alvarez gemeinsame Sache machen, um mit ihren jeweils neuen Filmen ein großes Ganzes zu erschaffen.



Vielleicht hat Scott aber auch etwas völlig anderes geplant. Gespannt bin ich auf das neueste Alien-Projekt des Kult-Regisseurs aber allemal.

Viel Alien ... und auch viel Predator

Damit befinden sich aktuell gleich drei verschiedene Alien-Projekte in Entwicklung:

Noah Hawleys TV-Serie Alien: Earth, die 2025 anläuft

Eine direkte Fortsetzung zu Alien: Romulus, die Fede Alvarez verantwortet

Ridley Scotts neues Alien-Projekt

Übrigens: Nicht nur dem Xenomorph, sondern auch dem Predator geht es aktuell richtig gut. 2025 sollen gleich zwei verschiedene Filme um den intergalaktischen Großwildjäger erscheinen. Einer davon hört auf den Untertitel Badlands, während es sich bei dem anderen angeblich um ein animiertes Anthology-Projekt handelt.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.